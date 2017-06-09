ЩЕРБАЧЕВ: Прошедший сезон имел наименьший интерес за последние 10 лет

Руководитель спортивных программ холдинга «1+1 Медиа» Степан Щербачев подвел телевизионные итоги прошедшего сезона.

– Завершился чемпионат Украины сезона 2016/17. Есть уже определенность от руководства телеканала – будет ли показ чемпионата в следующем сезоне?

– Да. 1+1 Медиа планирует транслировать матчи чемпионата Украины и развивать программу Профутбол. Также как и другие проекты, такие как FootballHub.

– Рейтинги сезона выше или ниже предыдущего сезона, 2015/16?

– Ниже, чем во все предыдущие сезоны. Есть мнение, что прошедший сезон имел наименьший интерес за последние 10 лет. Очень жаль, что в достаточно трудное время для клубов, многие их болельщики отвернулись от них. Перестали ходить и поддерживать на трибунах, перестали включать трансляции матчей по ТВ. На мой взгляд, именно в такие времена нужно объединяться и помогать выбраться из трудностей.

– Есть ли бюджет на спортивную редакцию на следующий сезон? Продолжится ли показ чемпионата Украины и показ программы Профутбол?

– С бюджетом все в порядке. Профутбол выйдет в новом сезоне обновленным и с множеством изменений. Мы надеемся, что программа станет ещё более интересной зрителям.

– Каковы рейтинги трансляций матчей УПЛ в сезоне 2016/17?

– Самые разные. Топ команды по смотрению – Динамо и Шахтер – практически сохранили свои позиции, меньше всего потеряв зрителей. Но в целом, в цифрах чемпионат Украины прошедшего сезона смотрело значительно меньше зрителей. В некоторых случаях смотрение упало в 3 раза.

– Какой матч сезона в УПЛ был самый рейтинговый?

– 12 декабря 2016 года матч Динамо – Шахтер собрал долю 15,52% по мужской аудитории 18-54 (вся Украина). Матч состоялся в 19:00 в понедельник. Такой же матч, но уже весной 2017 года (21 апреля 2017) был сыгран в пятницу в 20:00 и взял долю 13,74% по той же аудитории.

– Какой матч был самым провальным по рейтингам?

– Черноморец – Волынь 3 декабря 2016 года. Матч состоялся в 14:00. Доля матча была 1,69 % по мужской аудитории 18-54 (вся Украина). Это очень мало для эфирного канала.