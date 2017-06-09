Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ибрагимович не стал продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

Шведский футболист получил статус свободного агента

  • 09.06.2017 20:13
  • 196 просмотров
  • 0 комментария
Метки
hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
© hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович

АПЛ огласила список игроков, у которых истекли соглашения с клубами по итогам сезона 2016/17.

Сообщается, что эти футболисты не обязательно покинут клуб, они вполне могут продолжить выступления в своих командах. Информация верна по состоянию на 29 мая.

«Арсенал» не стал продлевать контракт с Яя Саного, Джон Терри покинет «Челси». Также закончился контракт и у Златана Ибрагимовича («Манчестер Юнайтед»).

Соглашения с «Манчестер Сити» закончились сразу у нескольких игроков: Пабло Сабалеты, Хесуса Наваса, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Гаэля Клиши.

Полный список игроков можно увидеть по ссылке.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.