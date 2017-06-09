Ибрагимович не стал продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

АПЛ огласила список игроков, у которых истекли соглашения с клубами по итогам сезона 2016/17.

Сообщается, что эти футболисты не обязательно покинут клуб, они вполне могут продолжить выступления в своих командах. Информация верна по состоянию на 29 мая.

«Арсенал» не стал продлевать контракт с Яя Саного, Джон Терри покинет «Челси». Также закончился контракт и у Златана Ибрагимовича («Манчестер Юнайтед»).

Соглашения с «Манчестер Сити» закончились сразу у нескольких игроков: Пабло Сабалеты, Хесуса Наваса, Вилли Кабальеро, Бакари Санья и Гаэля Клиши.

Полный список игроков можно увидеть по ссылке.