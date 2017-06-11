Финляндия – Украина. Анонс

Позади 5 дней томительного ожидания, которое, наверняка, было у всех любителей футбола нашей страны после товарищеского матча национальной команды против сборной Мальты. Излишне, наверное, говорить, что результат этого матча поверг в шок всю футбольную Украину, и основания для него имелись – проигрывать далеко не самой футбольной державе, пусть и в товарищеском матче, не очень приятная вещь. И хотя Андрей Шевченко после игры заявил, что он хотел бы вычеркнуть результат матча, но реалии таковы, что этот самый результат, как слова из песни, никуда не выбросишь. Даже с учетом того, что эта игра, как оказалось, из-за большого количества замен в ней вообще ни в какие реестры не вошла. Но, увы, неприятный осадок остался.

Как известно, нет худа без добра, и хорошая команда от плохой, как и умный человек от дурака, отличается еще и тем, что умеет делать правильные выводы из собственных ошибок и неудач. Если еще раз о Мальте, то, пожалуй, наивно было предполагать, что в товарищеском матче, накануне одной из ключевых игр этого сезона, наши «сборники» будут костьми ложиться во имя достижения положительного результата. Подспудно должно было присутствовать опасение не получить какую-нибудь травму или повреждение, к тому же, есть уверенность, что и тренерский штаб просил ребят играть так, чтобы не «сломаться». Ну, не в том состоянии у нас сейчас сборная команда, когда на любую позицию есть по одной-две равноценных замены.

От чего еще никак не уйти, это физическое состояние футболистов, вытекающее из нашего чемпионата. Когда футболисты «Шахтера» и «Динамо» уже четко понимали, кто из них будет в чемпионате первым, а кто вторым? Ответ будет простым – задолго до 6 мая, когда чемпионство «горняков» было оформлено официально. Так уже больше месяца прошло! Откуда быть игровому тонусу, а еще давайте вспомним послематчевые комментарии главных тренеров двух базовых клубов сборной, так в них мотивация едва ли не главный лейтмотив.

И наш сегодняшний соперник в своем контрольном матче на этой неделе показал результат, который, выражаясь терминологией Андрея Шевченко, «хотелось бы вычеркнуть». Сыграть 1:1 с Лихтенштейном, который в отборочном турнире забил мячей в два раза меньше Мальты, а пропустил в полтора раза больше неё, тоже не айс. И если во многих комментариях к матчу с Мальтой звучит, что эта игра должна была встряхнуть и разбудить наших футболистов, то это же в полной мере относится и к сборной Финляндии. К тому же, представители страны Суоми перед началом второго круга отборочного турнира находятся в более комфортном положении. То, что сборная Финляндии в нашей группе не более чем статист, вырисовалось очень быстро, но в этом-то и проблема, что финны и примкнувшие к ним косовары могут серьезно испортить жизнь остальным четырем командам, которые продолжают ставить перед собой задачу пробиться на чемпионат мира. Здесь даже можно говорить более конкретно – та команда, которая потеряет очки в матчах с двумя аутсайдерами группы, в финальную часть ЧМ-2018 не пробьется однозначно. Отсюда простая и понятная задача команды Андрея Шевченко на сегодняшнюю игру – как бы ни было уже сложно после длительного сезона, но три очка в Тампере забирать нужно. Парадоксально, но к решению задачи по выходу на чемпионат мира победа сегодня нас не приблизит, но потеря очков будет означать, что двери поезда, который ведет в финальную часть, закрываются, а дальше, в осенних матчах, будет погоня за тем, чтобы вскочить в этот уходящий поезд, причем, основательно набравший скорость.

Ровно 7 месяцев назад сборные Украины и Финляндии провели матч первого круга, и в нем игра наших футболистов вызвала очень много нареканий. В атаке украинцы испытывали большие проблемы, когда нужно было преодолевать насыщенную оборону финской команды. Далеко не безгрешны наши ребята были и у своих ворот, и в паре эпизодов, если бы не Пятов, быть бы беде. Да и заключительные минуты многим могли запомниться тем, что сборная Украины помышляла лишь о том, чтобы сберечь минимальные 1:0 на табло, добытые за счет гола Артема Кравца. Все игровые минусы, к счастью, были перекрыты одним большим плюсом в виде трех очков. Если где-то так будет и сегодня – три очка без блеска, так это и не плохой вариант, в конце концов, волны критики схлынут, но результат в турнирной таблице останется.

Опытный, 44-хлетний арбитр из Израиля Алон Йефет будет работать сегодня на матче в Тампере. У себя на родине он знаменит тем, что был первым израильским рефери, который получил назначение на матч Лиги чемпионов. Квалификационные же матчи чемпионатов мира он обслуживает, начиная с ЧМ-2006. Сегодняшняя игра будет для Йефета 99-й на международном уровне. Четыре из них были с участием украинских клубов, и лишь киевскому «Динамо» в 2007 году в квалификации Лиги чемпионов удалось добиться победы над «Сараево» 1:0. «Металлист» в раунде плей-офф в 2014 году с «Рухом» сыграл вничью 0:0. А вот «Днепр» оба своих матча группового этапа Лиги Европы при арбитраже Йефета проиграл: в 2012 году «Наполи» 2:4, а в 2015-м «Сент-Этьену» 0:1.

По статистке выносимых наказаний – из 15-ти пенальти Алон Йефет 11 назначал в пользу хозяев поля, 4 в пользу гостей. Из 12 красных карточек 7 были предъявлены командам-хозяевам, а 5 гостям. По предупреждениям соотношение хозяева-гости 165:188.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

Финляндия: Яаккола, Уронен, Райтала, Мойсандер, Лам, Лод, Хетемай, Риски, Ояла, Похьянпало, Пукки.

Украина: Пятов, Матвиенко, Кучер, Ракицкий, Морозюк, Степаненко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Коваленко, Селезнев.



Дисквалифицированные: Ринг, Араюури (оба – Финляндия)

Котировки букмекеров:

На победу Финляндии в среднем букмекеры дают коэффициент 5.09. На ничью – 3.31. На победу Украині – 1.85. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте

На победу Финляндии в среднем букмекеры дают коэффициент 5.09. На ничью – 3.31. На победу Украині – 1.85. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan

11 июня, воскресенье