Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Шкіряний м’яч - фундамент українського футболу»

У Вишневому фінішував Всеукраїнський турнір з футболу «Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola»

  • 09.06.2017 19:47
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
9 червня, у Вишневому, що на Київщині, фінішував Всеукраїнський турнір з футболу «Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola» сезону 2016-2017 років, який проходив на центральному стадіоні міста. Ця надсучасна спортивна споруда європейського рівня стала першою із цілої серії аналогічних проектів, реалізованих Федерацією футболу України за програмою УЕФА «Хет-трик» в нашій країні.
 
Програма передбачає розвиток інфраструктури спортивних і тренувальних майданчиків, в першу чергу для масового і дитячого футболу, і ось на такому полі в Вишневому протягом трьох ігрових днів вісім кращих шкільних команд України молодшої вікової групи визначали найсильнішу серед гравців 2004 року народження. Змагання серед 14-річних футболістів стали інновацією «Шкіряного м’яча», яку вдалося запровадити за ініціативи президента ФФУ Андрія Павелка. Також наступного року ФФУ планує організувати футбольні фестивалі для дітей від 6 до 8 років.
 
Переможцем змагань стала команда загальноосвітньої школи №4 з міста Перечин, Закарпатської області, яка у фінальному матчі з рахунком 2:0 переграла однолітків зі школи№1 міста Суми.
 
Бронзу турніру отримали учні школи №4 міста Нетішин, Хмельницької області, які перемогли в матчі за третє місце команду школи №2 з Нової Каховки, Херсонської області.
 
П'яту сходинку на турнірі посіли футболісти школи №35 з Чернігова, шостими стали гравці школи з села Циблі, що на Київщині. А сьому і восьму позиції розділили команди школи із смт. Черняхів, Житомирської області, та школи №92 з Одеси.
 
В змаганнях на володіння футбольної технікою у вправі «жонглювання» не було рівних Дмитру Керецману (м. Перечин), найсильніше «вдарив на дальність» Євген Кічов (м. Перечин), а «найточнішим» виявився Ростислав Абросимов (м. Суми).
 
Поздоровили переможців та учасників перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, мер Вишневого Ілля Діков, віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко та легендарний у минулому футболіст Андрій Біба.
 
«Мені дуже приємно знаходитися на цьому стадіоні, тому що саме два роки тому ми розпочали реалізовувати по країні програму «Хет-трик» і один із найперших стадіонів було побудовано саме у Вишневому, - зазначив Вадим Костюченко, котрий нещодавно увійшов до Комітету УЄФА з програми «Хет-трик». – Це сучасний європейський стадіон, і я пишаюсь тим, що сьогодні він прийняв кращі команди країни, і відбувся всеукраїнський фінал «Шкіряного м’яча». Я впевнений, що рівень стадіону підтвердив і рівень гри сьогоднішніх наших дітлахів, які брали участь у фіналі. Дуже серйозна конкуренція в складах команд, яку ми побачили з Андрієм Андрійовичем Бібою. Він є фахівцем на дитячому футболі, і дуже добре на ньому розуміється. Тому Федерація футболу України, за дорученням її президента Андрія Павелка, зробили все для того, щоб у нас у цьому році ми змагалися вже не в трьох, а в чотирьох вікових категоріях, щоб охопити ще більше дітей до занять футболом. А чим більше футболу, тим більше якісних полів, тим більше в подальшому вихідців «Шкіряного м’яча» будуть грати в юнацьких молодіжних і національних збірних, як свого часу до їх лав потрапили Андрій Шевченко, Олег Гусєв, Євген Коноплянка і багато легенд і гравців, які зараз захищають національну збірну України».
 
«Турнір був дуже напружений, команди були дуже хороші, особливо хочу відзначити Чернігів. Ми зіграли з ними 2:2, хоча й вигравали 2:0, напевно розслабилися. Навіть не розумію, як в нас з ними вийшла нічия, але турнір, насправді, був дуже напружений. І я дуже радий, що наша команда перемогла», - розповів 13-річний Олександр Черевко з Перечина.
 

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.