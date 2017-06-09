Вадим КОСТЮЧЕНКО: «Шкіряний м’яч - фундамент українського футболу»

9 червня, у Вишневому, що на Київщині, фінішував Всеукраїнський турнір з футболу «Шкіряний м'яч - Кубок Coca-Cola» сезону 2016-2017 років, який проходив на центральному стадіоні міста. Ця надсучасна спортивна споруда європейського рівня стала першою із цілої серії аналогічних проектів, реалізованих Федерацією футболу України за програмою УЕФА «Хет-трик» в нашій країні.

Програма передбачає розвиток інфраструктури спортивних і тренувальних майданчиків, в першу чергу для масового і дитячого футболу, і ось на такому полі в Вишневому протягом трьох ігрових днів вісім кращих шкільних команд України молодшої вікової групи визначали найсильнішу серед гравців 2004 року народження. Змагання серед 14-річних футболістів стали інновацією «Шкіряного м’яча», яку вдалося запровадити за ініціативи президента ФФУ Андрія Павелка. Також наступного року ФФУ планує організувати футбольні фестивалі для дітей від 6 до 8 років.

Переможцем змагань стала команда загальноосвітньої школи №4 з міста Перечин, Закарпатської області, яка у фінальному матчі з рахунком 2:0 переграла однолітків зі школи№1 міста Суми.

Бронзу турніру отримали учні школи №4 міста Нетішин, Хмельницької області, які перемогли в матчі за третє місце команду школи №2 з Нової Каховки, Херсонської області.

П'яту сходинку на турнірі посіли футболісти школи №35 з Чернігова, шостими стали гравці школи з села Циблі, що на Київщині. А сьому і восьму позиції розділили команди школи із смт. Черняхів, Житомирської області, та школи №92 з Одеси.

В змаганнях на володіння футбольної технікою у вправі «жонглювання» не було рівних Дмитру Керецману (м. Перечин), найсильніше «вдарив на дальність» Євген Кічов (м. Перечин), а «найточнішим» виявився Ростислав Абросимов (м. Суми).

Поздоровили переможців та учасників перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, мер Вишневого Ілля Діков, віце-президент Асоціації аматорського футболу України Олександр Каденко та легендарний у минулому футболіст Андрій Біба.

«Мені дуже приємно знаходитися на цьому стадіоні, тому що саме два роки тому ми розпочали реалізовувати по країні програму «Хет-трик» і один із найперших стадіонів було побудовано саме у Вишневому, - зазначив Вадим Костюченко, котрий нещодавно увійшов до Комітету УЄФА з програми «Хет-трик». – Це сучасний європейський стадіон, і я пишаюсь тим, що сьогодні він прийняв кращі команди країни, і відбувся всеукраїнський фінал «Шкіряного м’яча». Я впевнений, що рівень стадіону підтвердив і рівень гри сьогоднішніх наших дітлахів, які брали участь у фіналі. Дуже серйозна конкуренція в складах команд, яку ми побачили з Андрієм Андрійовичем Бібою. Він є фахівцем на дитячому футболі, і дуже добре на ньому розуміється. Тому Федерація футболу України, за дорученням її президента Андрія Павелка, зробили все для того, щоб у нас у цьому році ми змагалися вже не в трьох, а в чотирьох вікових категоріях, щоб охопити ще більше дітей до занять футболом. А чим більше футболу, тим більше якісних полів, тим більше в подальшому вихідців «Шкіряного м’яча» будуть грати в юнацьких молодіжних і національних збірних, як свого часу до їх лав потрапили Андрій Шевченко, Олег Гусєв, Євген Коноплянка і багато легенд і гравців, які зараз захищають національну збірну України».

«Турнір був дуже напружений, команди були дуже хороші, особливо хочу відзначити Чернігів. Ми зіграли з ними 2:2, хоча й вигравали 2:0, напевно розслабилися. Навіть не розумію, як в нас з ними вийшла нічия, але турнір, насправді, був дуже напружений. І я дуже радий, що наша команда перемогла», - розповів 13-річний Олександр Черевко з Перечина.