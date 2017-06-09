Десна може зіграти в УПЛ замість Сталі

Голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч в ефірі обласного радіо повідомив, що «Десну» можуть допустити до участі в УПЛ у наступному сезоні у випадку, якщо одну із команд елітного дивізіону не допустять до змагань.



«Те рішення федерації по апеляції, яке прийняте, є кінцевим. І УЄФА категорично проти, щоб держава вмішувалася у справи футболу. Але ми досягли спільної думки з керівництвом клубу, що ми разом будемо працювати з ФФУ, я мав розмову з Андрієм Павелком. Є варіанти, що декілька клубів мають знятися з УПЛ. Це конкретно «Сталь» з Кам’янського, це достовірна інформація. Ця команда зараз приймає рішення, чи буде вона брати участь в змаганнях взагалі. Стосовно «Вереса» переглядати рішення не будуть», - сказав Куліч.



Також він зазначив, що 6 червня мав розмову з керівництвом «Десни» та фанатами.



«На превеликий жаль, керівництво клубу мене залучило надто пізно до вирішення питання. Перша зустріч у мене відбулася 30 травня о 16.30, коли розгляд апеляції був призначений на 31 травня. І за ніч мені було важко відпрацювати це питання із президентом ФФУ», - додав губернатор.