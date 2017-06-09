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Десна може зіграти в УПЛ замість Сталі

Губернатор Чернігівщини розповів про домовленість із керівництвом ФФУ

  • 09.06.2017 19:11
  • 2467 просмотров
  • 7 комментария
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ФК Десна
© ФК Десна

Голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч в ефірі обласного радіо повідомив, що «Десну» можуть допустити до участі в УПЛ у наступному сезоні у випадку, якщо одну із команд елітного дивізіону не допустять до змагань.

«Те рішення федерації по апеляції, яке прийняте, є кінцевим. І УЄФА категорично проти, щоб держава вмішувалася у справи футболу. Але ми досягли спільної думки з керівництвом клубу, що ми разом будемо працювати з ФФУ, я мав розмову з Андрієм Павелком. Є варіанти, що декілька клубів мають знятися з УПЛ. Це конкретно «Сталь» з Кам’янського, це достовірна інформація. Ця команда зараз приймає рішення, чи буде вона брати участь в змаганнях взагалі. Стосовно «Вереса» переглядати рішення не будуть», - сказав Куліч.

Також він зазначив, що 6 червня мав розмову з керівництвом «Десни» та фанатами.

«На превеликий жаль, керівництво клубу мене залучило надто пізно до вирішення питання. Перша зустріч у мене відбулася 30 травня о 16.30, коли розгляд апеляції був призначений на 31 травня. І за ніч мені було важко відпрацювати це питання із президентом ФФУ», - додав губернатор.

Источник — Високий Вал

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 09.06.2017 19:27
    +1
    Бред собачий... Сейчас НЕЛЬЗЯ, ну никак, но если кто-то снимется, не дай Бог, тогда можно! Так почему СЕЙЧАС нельзя? Ну где элементарная логика? Обкурились, что-ли?
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    odiniznashih
      odiniznashih, 09.06.2017 19:30
    +1
    Да нет, теперь уже бумаги показывайте.
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    Иван Верещагин
      Иван Верещагин, 09.06.2017 19:39
    +1
    Владимир Копяк, 09.06.2017 19:27
    Бред собачий... Сейчас НЕЛЬЗЯ, ну никак, но если кто-то снимется, не дай Бог, тогда можно! Так почему СЕЙЧАС нельзя? Ну где элементарная логика? Обкурились, что-ли?
    ФФУ уже забронировала место Десны за Вересом... и, если Сталь снимется, то можно занять их место...но логики действительно нет... почему тогда было нельзя, а сейчас можно...
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    filipini10
      filipini10, 09.06.2017 19:43
    0
    Балаган...
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    Andryshk
    Andryshk, 09.06.2017 19:50
    0
    Корупція...
    Губернатор з бюджету чернігівщіни готовий заплатити ффу необхідну дань... Тому і можна.
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    Нюра Евтушенко
      Нюра Евтушенко, 09.06.2017 20:10
    0
    клоуны
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    VAD
    online
    VAD, 09.06.2017 20:19
    0
    Бред
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