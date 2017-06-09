ОФИЦИАЛЬНО: Доменико Тедеско - новый тренер Шальке

Доменико Тедеско назначен главным тренером «Шальке». Контракт рассчитан на 2 сезона, до 30-го июня 2019-го.

31-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в молодежной команде «Штутгарта» (с 2013-го по 2015-й тренировал команду U17), прежде чем перейти в «Хоффенхайм», где отвечал за команду U19. Во второй половине прошлого сезона он принял «Эрцгебирге» из Второй Бундеслиги и сумел спасти команду от вылета.

Руководство клуба поблагодарило предыдущего тренера команды Маркуса Вайнцирля и пожелало ему всего наилучшего.