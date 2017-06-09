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ОФИЦИАЛЬНО: Доменико Тедеско - новый тренер Шальке

Вайнцирль уволен из гельзенкирхенского клуба

  • 09.06.2017 19:07
  • 1772 просмотров
  • 7 комментария
Метки
schalke04.de. Доменико Тедеско
© schalke04.de. Доменико Тедеско
Доменико Тедеско назначен главным тренером «Шальке». Контракт рассчитан на 2 сезона, до 30-го июня 2019-го.
 
31-летний специалист начал свою тренерскую карьеру в молодежной команде «Штутгарта» (с 2013-го по 2015-й тренировал команду U17), прежде чем перейти в «Хоффенхайм», где отвечал за команду U19. Во второй половине прошлого сезона он принял «Эрцгебирге» из Второй Бундеслиги и сумел спасти команду от вылета. 
 
Руководство клуба поблагодарило предыдущего тренера команды Маркуса Вайнцирля и пожелало ему всего наилучшего.

Источник — ФК Шальке

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Комментарии
    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 09.06.2017 19:11
    +3
    в шальке вроде есть деньги чето както слабовато
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    napalm931
    online
      napalm931, 09.06.2017 19:32
    +10
    Конопа был прав насчет тренера,не долго ему оставалось)
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    odiniznashih
      odiniznashih, 09.06.2017 19:33
    +5
    Говорят, что тренер-вундеркинд, хотя ... Но это их дело.
    Если что, Коноплянка подскажет.
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    Иван Верещагин
      Иван Верещагин, 09.06.2017 19:42
    +1
    В его возрасте играть бы еще...
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    tolik.61fut
      tolik.61fut, 09.06.2017 19:48
    +5
    А наш Конопа точно щось знав, або здогадувався, коли такі рішучі заяви робив. Як у воду дивився...,екстрасенс однако.Дивись і випливе в основу, дай то бог.
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    jetcrow
      jetcrow, 09.06.2017 20:06
    0
    Жэка рулит Шальке!!!
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    KolaniMir
    online
    KolaniMir, 09.06.2017 20:15
    0
    всё, Жека вперед к золотому мячу!
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