Олег ДУЛУБ: «Белорусов в Карпатах пока не будет»

На матче молодежных сборных Беларуси и Сан-Марино был замечен главный тренер львовских «Карпат» Олег Дулуб. Упустить возможность задать белорусскому наставнику-легионеру несколько вопросов, было непростительно.
— Олег Анатольевич — хромаете — где травму получили?
— Поиграл с друзьями в футбол (усмехается).
— Впечатления о матче Беларусь — Сан-Марино?
— Положительные: победили — самое главное. Такие матчи надо выигрывать и забывать. Потому что оборону команды, у которой 9-10 футболистов ниже линии мяча очень тяжело взламывать.
— В Украине у вас таких матчей, понятное дело, не было…
— Там команды играют в более скоростной футбол и их уровень примерно сопоставим. Только две заметно выделяются («Шахтер» и «Динамо»), а остальные 10 примерно равного класса, потому матчи обычно проходят в режиме «атака на атаку».
— В прошлом году вы не готовили «Карпаты» к сезону, в который команда вошла, имея «минус 6» очков. Сейчас ситуация иная. Можно ли из ваших слов (о примерно равных силах) сделать вывод, что в грядущем сезоне львовяне под вашим руководством могут побороться за еврокубки?
— Посмотрим (улыбается).
— Кого-нибудь из белорусов во Львов не увезете?
— Нет, избран другой вектор трансферной кампании. Академия во Львове очень приличного уровня, и команда наполовину укомплектована молодыми ребятами из Западной Украины. Хотелось бы вторую половину (для баланса) укомплектовать иными ребятами.
— В свое время в «Карпатах» «зажигал» бразилец Батиста, долго играли эстонец Сергей Зенев и нигериец Самсон Годвин, отметился его земляк Лаки Идахор…
— Это было в иные времена, когда у клуба был другой уровень бюджета. Но если найдем хорошего недорогого легионера, отказываться не будем.
— Откровенно говоря, от вас ждали опровержения интернет-утки о том, что «Дулуб в «Карпаты» не вернется»… Кстати, у вас не было каких-то проблем с этим сайтом?
— Я даже не знаю, кто об этом написал. Ведь спортивных (и футбольных) сайтов там тьма. А конфликтов не было ни с кем. Я дружелюбный человек.
— Уже почувствовали себя во Львове своим?
— Нет. Свой я здесь — в Беларуси. Хоть наши менталитеты и похожи, но все же люди там другие. Чтобы быть своим, надо родиться в тех краях. Родная белорусская земля дает подпитку, а во Львове я легионер.
— Матч «молодежки» с Сан-Марино стал для вас третьим поединком, который вы посетили, находясь в отпуске. Что-то изменилось в наших палестинах?
— Нет, всё тоже. И проблемы все те же: надо менять инфраструктуру, отношение на государственном уровне, тогда что-то будет. Какое-то движение вперед…
— Вы сказали, что в ближайшее время белорусов в «Карпатах» не появится. А в перспективе мы можем увидеть в зелено-белой форме наших ребят? Ведь наверняка во Львове добрым словом вспоминают Алексея Сучкова и Леонида Ковеля.
— Все может быть. А добрым словом не только их вспоминают. И Олега Кононова тоже — очень хорошими словами.
— Не удивительно: ведь он вывел команду в групповой этап Лиги Европы. Один эпический матч с «Галатасараем» чего стоит!..
— Да, они отлично помнят те времена. Даже так скажу: они живут теми временами!
— Вы надеетесь их повторить и еще раз вывести клуб в Лигу Европы?
— Я не надеюсь, я всегда иду пошагово. Пока я в отпуске.
— Не сказать, что «Олимпик» да «Александрия», завоевавшие путевки в квалификацию ЛЕ, выглядят мощными клубами…
— У них все в этом году сложилось очень удачно. Может и у «Карпат» все получилось бы, если бы чуть раньше спохватились… Сыграть 10 матчей и иметь 0 очков — это же гигантская фора! А на втором этапе набрали 30, по весне вообще — 25. Команда прогрессирует, это однозначно.
— А не боитесь, что распродажа продолжится?
— Нет. Это неизбежный процесс. Зимой мы потеряли трех лидеров: Костевич уехал в «Лех», Бланко перешел в донецкий «Шахтер», а Кравца продали в испанский «Луго». Это нормальная ситуация для клубов уровня «Карпат». Они продают игроков и зарабатывают на этом деньги. Мы на этих ребятах заработали больше миллиона. Считаю, что по умению продавать клуб опережает конкурентов за явным преимуществом.
— Зимой вы не выступали против продаж лидеров клуба, который был в незавидном турнирном положении?
— Нет. Когда меня спросили, продавать или нет, я ответил «есть спрос — продавайте! Подготовим новых». В итоге ничуть не проиграли, а даже приобрели.
Источник — Football.by
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