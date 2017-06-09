Олег ДУЛУБ: «Белорусов в Карпатах пока не будет»

На матче молодежных сборных Беларуси и Сан-Марино был замечен главный тренер львовских «Карпат» Олег Дулуб. Упустить возможность задать белорусскому наставнику-легионеру несколько вопросов, было непростительно.

— Олег Анатольевич — хромаете — где травму получили?

— Поиграл с друзьями в футбол (усмехается).

— Впечатления о матче Беларусь — Сан-Марино?

— Положительные: победили — самое главное. Такие матчи надо выигрывать и забывать. Потому что оборону команды, у которой 9-10 футболистов ниже линии мяча очень тяжело взламывать.

— В Украине у вас таких матчей, понятное дело, не было…

— Там команды играют в более скоростной футбол и их уровень примерно сопоставим. Только две заметно выделяются («Шахтер» и «Динамо»), а остальные 10 примерно равного класса, потому матчи обычно проходят в режиме «атака на атаку».

— В прошлом году вы не готовили «Карпаты» к сезону, в который команда вошла, имея «минус 6» очков. Сейчас ситуация иная. Можно ли из ваших слов (о примерно равных силах) сделать вывод, что в грядущем сезоне львовяне под вашим руководством могут побороться за еврокубки?

— Посмотрим (улыбается).

— Кого-нибудь из белорусов во Львов не увезете?

— Нет, избран другой вектор трансферной кампании. Академия во Львове очень приличного уровня, и команда наполовину укомплектована молодыми ребятами из Западной Украины. Хотелось бы вторую половину (для баланса) укомплектовать иными ребятами.

— В свое время в «Карпатах» «зажигал» бразилец Батиста, долго играли эстонец Сергей Зенев и нигериец Самсон Годвин, отметился его земляк Лаки Идахор…

— Это было в иные времена, когда у клуба был другой уровень бюджета. Но если найдем хорошего недорогого легионера, отказываться не будем.

— Откровенно говоря, от вас ждали опровержения интернет-утки о том, что «Дулуб в «Карпаты» не вернется»… Кстати, у вас не было каких-то проблем с этим сайтом?

— Я даже не знаю, кто об этом написал. Ведь спортивных (и футбольных) сайтов там тьма. А конфликтов не было ни с кем. Я дружелюбный человек.

— Уже почувствовали себя во Львове своим?

— Нет. Свой я здесь — в Беларуси. Хоть наши менталитеты и похожи, но все же люди там другие. Чтобы быть своим, надо родиться в тех краях. Родная белорусская земля дает подпитку, а во Львове я легионер.

— Матч «молодежки» с Сан-Марино стал для вас третьим поединком, который вы посетили, находясь в отпуске. Что-то изменилось в наших палестинах?

— Нет, всё тоже. И проблемы все те же: надо менять инфраструктуру, отношение на государственном уровне, тогда что-то будет. Какое-то движение вперед…

— Вы сказали, что в ближайшее время белорусов в «Карпатах» не появится. А в перспективе мы можем увидеть в зелено-белой форме наших ребят? Ведь наверняка во Львове добрым словом вспоминают Алексея Сучкова и Леонида Ковеля.

— Все может быть. А добрым словом не только их вспоминают. И Олега Кононова тоже — очень хорошими словами.

— Не удивительно: ведь он вывел команду в групповой этап Лиги Европы. Один эпический матч с «Галатасараем» чего стоит!..

— Да, они отлично помнят те времена. Даже так скажу: они живут теми временами!

— Вы надеетесь их повторить и еще раз вывести клуб в Лигу Европы?

— Я не надеюсь, я всегда иду пошагово. Пока я в отпуске.

— Не сказать, что «Олимпик» да «Александрия», завоевавшие путевки в квалификацию ЛЕ, выглядят мощными клубами…

— У них все в этом году сложилось очень удачно. Может и у «Карпат» все получилось бы, если бы чуть раньше спохватились… Сыграть 10 матчей и иметь 0 очков — это же гигантская фора! А на втором этапе набрали 30, по весне вообще — 25. Команда прогрессирует, это однозначно.

— А не боитесь, что распродажа продолжится?

— Нет. Это неизбежный процесс. Зимой мы потеряли трех лидеров: Костевич уехал в «Лех», Бланко перешел в донецкий «Шахтер», а Кравца продали в испанский «Луго». Это нормальная ситуация для клубов уровня «Карпат». Они продают игроков и зарабатывают на этом деньги. Мы на этих ребятах заработали больше миллиона. Считаю, что по умению продавать клуб опережает конкурентов за явным преимуществом.

— Зимой вы не выступали против продаж лидеров клуба, который был в незавидном турнирном положении?

— Нет. Когда меня спросили, продавать или нет, я ответил «есть спрос — продавайте! Подготовим новых». В итоге ничуть не проиграли, а даже приобрели.