ОФИЦИАЛЬНО: Спаллетти возглавил Интер

В миланском «Интере» подтвердили, что с нового сезона команду возглавит 58-летний специалист Лучано Спаллетти.
В завершившемся чемпионате Серии А «Рома» под руководством Спаллетти стала второй. 3-го июля Лучано проведет первую тренировку «Интера» в качестве главного тренера команды. Контракт заключен сроком на 2 сезона.
Luciano #Spalletti è il nuovo allenatore dell’Inter 👉 https://t.co/4b6CKQINK4 #InterIsComing #WelcomeLuciano #FCIM pic.twitter.com/NwSqKGZ62o— F.C. Internazionale (@Inter) June 9, 2017
Источник — Sport.ua
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