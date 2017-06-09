ОФИЦИАЛЬНО: Спаллетти возглавил Интер

Ну, тебе с Троещины с таким ебалом лучше в центр не ехать

Вася свою цель в жизни выполнил полностью, теперь может пожить в свое удовольствие...

Вот и посмотрим, дадут оба согласие или кому-то есть что скрывать.

Да хай ВСІ покажуть документи і Десна і Верес але хай ПОКАЖУТЬ!

В студию, пожалуйста! Хочется посмотреть какие, чуть ли не 100% гарантии, предоставил Верес...