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ОФИЦИАЛЬНО: Спаллетти возглавил Интер

Итальянец подписал контракт на два сезона

  • 09.06.2017 17:41
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Метки
ФК Интер. Лучано Спаллетти
© ФК Интер. Лучано Спаллетти
В миланском «Интере» подтвердили, что с нового сезона команду возглавит 58-летний специалист Лучано Спаллетти.
 
В завершившемся чемпионате Серии А «Рома» под руководством Спаллетти стала второй. 3-го июля Лучано проведет первую тренировку «Интера» в качестве главного тренера команды. Контракт заключен сроком на 2 сезона.

Источник — Sport.ua

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