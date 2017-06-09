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Реал продлит контракт с Зиданом до 2020-го

Мадридский клуб намерен повысить тренеру зарплату

  • 09.06.2017 17:20
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AFP. Зинедин Зидан
© AFP. Зинедин Зидан
После победы «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов руководство клуба приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом.
 
Нынешнее соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18, однако в клубе решили оформить новый контракт, до 2020-го. При этом у французского специалиста должна вырасти зарплата.
 
Напомним, Зидан возглавил «Реал» в прошлом году. Под его руководством команда провела 87 матчей, в которых победила 65 раз и проиграла только 7. Француз дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу привел «сливочных» к победам в чемпионате Испании, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира. 

Источник — As.com

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