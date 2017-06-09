Реал продлит контракт с Зиданом до 2020-го

После победы «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов руководство клуба приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

Нынешнее соглашение рассчитано до окончания сезона-2017/18, однако в клубе решили оформить новый контракт, до 2020-го. При этом у французского специалиста должна вырасти зарплата.

Напомним, Зидан возглавил «Реал» в прошлом году. Под его руководством команда провела 87 матчей, в которых победила 65 раз и проиграла только 7. Француз дважды выиграл Лигу чемпионов, по разу привел «сливочных» к победам в чемпионате Испании, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.