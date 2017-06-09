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Альваро Мората согласился сменить Реал на МЮ

Клубам предстоит договориться о сумме трансфера

  • 09.06.2017 17:06
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Readfootball. Альваро Мората
© Readfootball. Альваро Мората
Нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». Футболист договорился об условиях личного контракта с «красными дьяволами».
 
Теперь слово за боссами «сливочных»: ранее они отклонили предложение по Морате за 52,3 млн фунтов. Однако манкунианцы, которые ищут замену Златану Ибрагимовичу, готовы предложить и больше за 24-летнего испанца.

Источник — The Telegraph

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