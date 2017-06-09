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Бразилия — Аргентина — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча Бразилия — Аргентина

  • 09.06.2017 17:14
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В контрольном поединке между сборными Бразилии и Аргентины минимальную победу одержали аргентинцы.

Бразилия – Аргентина - 0:1
Гол: 0:1 – 45, Меркадо.
 
Бразилия: Уэвертон, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер (Рафинья, 73), Жил, Паулиньо (Жулиано, 81), Фернандиньо, Виллиан, Ренато Аугусто (Дуглас Коста, 66), Коутиньо, Габриэл Жезус (Тайсон, 90).
Аргентина: Ромеро, Отаменди, Майдана, Гомес (Тальяфико, 52), Меркадо (Маммана, 75), Ди Мария (Акунья, 90), Биглия, Банега (Лансини, 81), Дибала (Родригес, 69), Месси, Игуаин (Корреа, 46).
 
Предупреждения: Майдана (31), Паулиньо (78), Рафинья (80).

Источник — Sport.ua

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