ФФУ може опублікувати атестаційні матеріали Десни та Вереса

Підсумки атестації нових учасників Прем’єр-ліги сезону 2017/2018 викликали значний резонанс в суспільстві. Федерація футболу України готова оприлюднити документи, що були надані для атестації клубами «Десна» та «Верес», та безпосередньо вплинули на рішення щодо видачі атестатів. Для цього ФФУ звертається до клубів із проханням надати письмову згоду на публікацію цих даних на офіційному сайті Федерації. Про це розповів Генеральний секретар ФФУ та заступник голови Комітету УЄФА з ліцензування клубів Юрій Запісоцький.

«Федерації футболу України немає що приховувати від уболівальників. Ми абсолютно впевнені у правильності своїх рішень. Тому, щоб зняти усі запитання щодо атестації до Прем’єр-ліги та об’єднати українську футбольну сім’ю, ми вирішили опублікувати документи, які мали вирішальне значення для прийняття остаточного рішення щодо атестації.