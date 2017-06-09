Сергій НАГОРНЯК: «Фанати Десни постраждали через менеджмент клубу»

Відомий у минулому футболіст, а нині телевізійний експерт Сергій Нагорняк прокоментував ситуацію навколо «Десни».

«Мені здається, весь цей галас навколо «Десни» виходить дуже однобокою. Багато приймають аргументи Чернігова, але абсолютно не намагаються зрозуміти в чому саме проблема. Але ж проблема ясна - якщо річний бюджет «Десни» дійсно становить півмільйона гривень, то я не розумію як такий клуб може всерйоз розраховувати на Прем'єр-лігу. Якщо я вболіваю за команду, яка краще грає весь матч, а в кінці пропускає зі справедливого пенальті — я погоджуся з програшем, хоча мені і прикро. Тут така ж ситуація, але громадськість вимагає скасувати пенальті і перемалювати рахунка. Футболіста «Десни» безумовно заслужили підвищення, але схоже, що їх підставили керівники клубу. Тепер, звичайно, простіше за все намагатися перекласти все з хворої голови на здорову, бити на емоції, кликати на допомогу фанатів. Але ж треба було тільки і всього — вчасно привести документи в порядок. Якщо клуб не впорався з таким простим завданням — про яку Прем'єр-лізі може йти мова?»