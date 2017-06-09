Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Славия интересуется Кобиным

Экс-игрок «Шахтера» может продолжить карьеру в Чехии

  • 09.06.2017 15:32
  • 270 просмотров
  • 1 комментария
Метки
shakhtar.com. Василий Кобин
© shakhtar.com. Василий Кобин

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Василий Кобин интересен «Славии». По информации источника, представители чешского клуба уже обратились к агентам Кобина. Игрок покинул «Шахтер» по окончании сезона свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Славия» интересуется Евгением Коноплянкой, а также Русланом Ротанем, который после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с клубом на полтора года.  

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.