Славия интересуется Кобиным

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Василий Кобин интересен «Славии». По информации источника, представители чешского клуба уже обратились к агентам Кобина. Игрок покинул «Шахтер» по окончании сезона свободным агентом.
Ранее сообщалось, что «Славия» интересуется Евгением Коноплянкой, а также Русланом Ротанем, который после прохождения медицинского осмотра подпишет контракт с клубом на полтора года.
Источник — Sportarena
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