Сергей ПАЛКИН: «После ухода Луческу у нас было три кандидата»

По словам Сергея Палкина, португальский наставник никогда не жаловался на то, что у «Шахтера» условия не уровня команды Лиги чемпионов.

— Паулу прекрасно понимал, что у нас самые амбициозные задачи: выиграть все титулы на внутренней арене и показывать содержательный и результативный футбол в европейских турнирах. Что касается «ждать», то это можно делать в клубе—середняке, а «Шахтер» является лучшим клубом Восточной Европы, где собраны сильнейшие игроки. Поэтому клубу нужно не ожидание, а результат. Понятное дело, что перед тем как принимать решение брать португальского тренера или нет, мы провели много анализа. Говорили и с многими футболистами, играющими в других европейских клубах, поскольку нам важно было понять, какова при нем атмосфера в команде и внутренняя кухня. Ведь внешне все просто: включил телевизор и смотришь, в какой футбол он играет, как управляет процессами, какие замены делает, какую схему использует и так далее. А вот важно, что там внутри.

— Если честно, много кандидатов было?

— Три.

— Не буду спрашивать кто именно, ведь это неэтично по отношению к тренеру и клубу…

— Как жизнь показала, мы приняли единственно правильное решение, ведь уже знаем, что произошло с другими двумя кандидатами…

— Эти два претендента сами выходили на вас через агентов?

— Нет, конечно, мы сами делали поиск и выбор.

— Чем больше всего поразил Паулу Фонсека за этот год работы?

— Главное, чем он нас поразил, так это то, что выиграл чемпионат и Кубок Украины. Это главные задачи. А вот то, что помогло достичь эту цель можно разбить на несколько составляющих:

Во-первых, на сегодняшний день в команде очень хороший микроклимат. А знаете, как лучше всего определить хороший он или нет? Это когда игроки, которые сидят на скамейке запасных, и те, кто не попал вообще в заявку, радуются за тех, кто играет на поле, радуются за победы команды. Когда это достигается, мы понимаем, что все мотивированы на одну задачу. Это главный показатель того, как главный тренер формирует внутреннюю атмосферу в коллективе;

Во-вторых, наша команда стала больше контролировать мяч, появились очень жесткая дисциплина в оборонительных действиях команды;

И в-третьих, тренерский штаб принял тот повседневный быт, в котором живет и тренируется команда, а это одно тренировочное поле без подогрева и постоянные перелеты. Но Пауло с его тренерским штабом выжал максимум с данной ситуации и никогда не сетовал, что условия не уровня команды Лиги Чемпионов.