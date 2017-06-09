Півгодинний пасаж уздовж мальовничого колосся відкрив чудову панораму на селище Бад Вальтерсдорф та додав гарного тонусу гравцям й тренерам для подальшої роботи. Після прогулянки всі одразу ж вирушили у конференц-зал для теоретичного заняття. Робота над вивченням гри найближчого суперника – збірної Фінляндії, так само як і над вдосконаленням командних дій, триває щодня. Вчора команда провела два тренування – ранкове й вечірнє. Всі 25 гравців залишаються у таборі: невеличкий біль у сідничному м’язі дещо обмежить роботу Євгена Селезньова, однак нападник продовжує готуватися до матчу.

Скасування офіційного статусу товариського матчу з Мальтою, через велику кількість замін, викликало усмішку на обличчях гравців. Як пожартував головний тренер Андрій Шевченко: «Якби було лише по шість замін, то й результат був інший». Позитивний настрій у таборі «синьо-жовтих» аж ніяк не нівелює усвідомлення допущених помилок у контрольній зустрічі і означає лише те, що команда у доброму гуморі підходить до значно важливішого поєдинку.

У готелі, де мешкає збірна України, також оселилися учасники ралі-туру спортивних автомобілів. Машини, схожі на боліди «Формули-1» (лише з двома сидіннями) та спорт-кари провідних світових марок яскраво «вишикувалися» перед входом до будівлі. Відтак футболісти, виходячи з готелю на тренування, мали змогу помилуватися новітнім дивом техніки. А от сідати за кермо не було часу – у національній команді все згідно з розкладом.

Сьогодні ввечері українці проведуть заключне тренування на «Терменштадіоні», який вже став для них рідним. Чудовий трав’яний покрив «Термальної Арени» перетворює щоденну працю на задоволення. Учора, на прохання адміністрації спортивного комплексу, збірна України сфотографувалася на фоні трибун: нове фото прикрасить галерею стадіону, на якому проводили свої збори дуже багато клубів та збірних з усього світу.

Завтра у збірників ранній виїзд з готелю: о 8:15 команда візьме курс на аеропорт Граца, звідки о 10-ій літак з нашою командою вилетить до фінського Тампере. Вже завтра – передматчеві прес-конференція та тренування.