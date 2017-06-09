Станислав БЕЛЕНЬКИЙ: «Хочется закрепиться в первой команде Олимпика»

Молодой нападающий «Олимпика» Станислав Беленький стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины (U-21) в минувшем сезоне. В свои 18 лет Стас привлекается к тренировкам с первой командой, получает вызов в юношескую сборную Украины и уже успел дебютировать в Премьер-лиге. О своем дебюте, первых шагах в футболе и мечтах нападающий рассказал в интервью клубной пресс-службе.

- Поздравляю с дебютом в первой команде. Какие были ощущения, когда впервые выходил на поле в матче Премьер-лиги?

- Спасибо! Было очень приятно, ведь сыграть в Премьер-лиге – это мечта из детства. Всегда смотрел футбол и хотел попробовать себя на этом уровне. Очень рад, что удалось дебютировать, надеюсь, буду продолжать прогрессировать и выходить на поле чаще. Тренер просил, чтобы не волновался, чтобы вышел и играл в свою игру.

- Ты весной регулярно начал тренироваться с первой командой. Как тебя приняли старшие ребята?

- Приняли хорошо, я ведь и до этого иногда тренировался с первой командой. Не могу сказать, что кто-то меня конкретно взял под опеку, больше держался молодых ребят, с которыми играл в «дубле». Но часто подходил с советом Дима Гришко, объяснял, как делать то или иное упражнение, просил, чтобы я раскрепостился.

- В молодежном первенстве ты стал лучшим бомбардиром всего сезона. Памятный приз получил?

- Пока нет.

- Команда не просила «проставиться» мороженым?

- Наверно, не успели (смеется, - прим. авт.). Все были на чемоданах тогда. Друзья просили больше – Артур Козлов, Ярик Котляров.

- В команде «Олимпик» (U-21) ты носишь капитанскую повязку. Чувствуешь себя лидером?

- Пока нет, если честно. Стараюсь выходить на поле и приносить пользу. Но не могу сказать, что я лидер. У нас много хороших ребят, которые способны вести партнеров за собой.

- К матчам сборной Украины (U-19) ты регулярно привлекаешься. Почему не удалось отобраться на Евро-2017?

- Наверно, нам не хватило времени сыграться. Плюс, где-то нам не хватило сил, особенно в последнем матче мини-турнира. Но ничего, это тоже опыт, который пригодится нам в будущем.

- Из молодежной сборной пока не звонили?

- Нет, пока не связывались со мной.

- Как вообще познакомился с футболом? Кто твой первый тренер?

- В футбольную секцию отвел меня отец. Спасибо ему за это. Моим первым тренером был Куренков Геннадий Алексеевич, я занимался в филиале академии «Шахтера» на Текстильщике. Полгода поиграл там, и меня забрали в академию «горняков».

- Ты из спортивной семьи?

- Нет, у меня все любят футбол, но никто не занимался им никогда. Моя младшая сестра занимается танцами.

- Место форварда сразу облюбовал?

- С 11 лет играю на острие атаки. А до этого играл в середине поля, в опорной зоне. Всегда нравилось атаковать, быть с мячом, забивать голы.

- В «Олимпике» ты с 15 лет. Как попал в академию этого клуба?

- В «Шахтере» мне предложили подписать договоренность, но я отказался. Было много травм. Папа предложил мне перейти в академию «Олимпика», к тому же туда хотели пойти мои друзья. Не хотелось уезжать в другие города, хотелось остаться в Донецке.

- Расскажи о работе с Игорем Климовским.

- Это требовательный тренер, который полностью отдается работе. Старается передать нам те знания и опыт, которые у него есть, всегда эмоционально реагирует на наши действия. С ним приятно работать, он всегда нам помогает.

- Летом начнешь подготовку к новому сезону в составе первой команды?

- Да, с 19 июня начинаем готовиться к новому сезону.

- Как проводишь свой отпуск?

- Отдыхаю в кругу семьи. Но про футбол в отпуске не забываю, выхожу поработать для себя каждый день.

- Игра какого нападающего тебе импонирует больше всего?

- Роберт Левандовски. Мне нравится стиль его игры, это забивной форвард, у которого есть чему поучиться.

- О чем мечтаешь?

- Хочется закрепиться в первой команде «Олимпика», стабильно играть в Премьер-лиге. А дальше посмотрим. Конечно, хотелось бы попробовать себя и в европейском чемпионате, но об этом пока не думаю.