Игорь ЖАБЧЕНКО: Футбол выполняет миссию международного посланника мира

В преддверии международного турнира по футболу среди ветеранов, под названием «Kyiv Football Cup», который пройдет в Киеве, мы продолжаем опрашивать участников соревнований. На этот раз, пресс-служба Европейской лиги ветеранов пообщалась с воспитанником киевского «Динамо», бывшим игроком национальной сборной Украины, известным тренером Игорем Жабченко.

Итак, слово игроку киевского ветеранского клуба Legion XXI:

- Как вы относитесь к идее проведения такого международного турнира в Киеве? Представители из 5 стран не часто собираются вместе.

- Конечно, во всех отношениях это очень важный турнир. Еще древние философы говорили, что важнейшая необходимость для каждого человека – это общение. А если ты разговариваешь с единомышленниками, да еще и представляющих различные культуры, языки и мировоззрения, то такие встречи важны вдвойне.

- Какие цели и задачи стоят перед командой Legion XXI?

- У нас в составе подобраны в первую очередь личности, которые ничего кроме максимального результата не могут ставить пред собой по определению. Открою вам небольшой секрет, на всех собраниях, совещаниях и предматчевых установках, ни на какой другой результат кроме как победа нас не настраивают. Олимпийский принцип – это не для Legion XXI. А если серьезно, то главная задача – это держать себя в физическом тонусе, встречаться друг с другом и поддерживать в любых обстоятельствах.

- Как проходит подготовка команды легионеров к этому турниру?

- Жесткие тренировки, никакой пощады к себе и партнерам. Все работают с полной выкладкой, как, впрочем, и всегда. Только в таком режиме можно достигать максимальных результатов. А на поле в официальных матчах вы убедитесь в том, что мы лучшие. Мы хотим доказать, что наша команда является в Украине одной из самых титулованных и на международной арене.

- Как вы оцените уровень развития ветеранского футбола в Украине?

- Не сказал бы, что уровень поддержки на самом высоком уровне. Да, проводятся какие-то соревнования, но не хватает всеукраинского охвата, максимальной поддержки, как на местах, так и со стороны ФФУ. Считаю, что на примерах футболистов, которые уже прошли какую-то школу, что-то видели в жизни, можно привлекать к спорту номер один молодежь, учить на нашем примере. Но, видимо, пока функционерам и чиновникам не до этого.

- Пожелания участникам турнира.

- Прежде всего, желаю как можно ближе прикоснуться к нашей стране, ощутить ее гостеприимство, мирные устремление. К сожалению, о нашей стране проливается слишком много грязной неправды. И мы хотим, чтобы футбол в этом случае выполнил свою миссию международного посланника мира.