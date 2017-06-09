Сергей ПАЛКИН: «О переезде Соболя в Турцию говорить рано»

— Были слухи, что Тайсон и Марлос хотели уходить, не находя мотивации в клубе.

— Нет, честно говоря, никогда не было вопросов касательно того, счастливы ли они в «Шахтере». Более того, они всегда говорили, что им очень хорошо в команде. Для бразильцев это очень важно. Когда они говорят, что счастливы, любые бытовые вопросы нивелируются. С этим не было проблем. Касательно того, что появлялись клубы из разных стран, включая китайские – все понимали, что осталось полгода контракта.

— Какова судьба футболиста, которого клуб хотел приобрести для подстраховки на случай ухода Тайсона? Вы будете продолжать переговорный процесс?

— Этот процесс находится в вялотекущем режиме. Футболист, которого мы рассматривали на эту позицию, очень талантливый и перспективный. Если бы он попал к нам в клуб, думаю, через год был бы не хуже Тайсона!

— Много принадлежащих Шахтеру футболистов на правах аренды выступают в других клубах. Если раньше у вас был только украинский вектор («Ильичевец», «Заря», «Черноморец»), то сейчас очевидны изменения – многие играют в Европе. Видно, что клуб стремится отдавать футболистов в европейские чемпионаты: Караваев в «Фенербахче», Тотовицкий и Болбат в Бельгии, Малиновского выкупил «Генк». Это часть трансферной стратегии клуба, и она останется в дальнейшем?

— Она будет сохраняться, но есть один момент. Те, кто сейчас играет за рубежом, это наши ребята, но еще, если можно так сказать, первой волны. Мы против того, чтобы молодого парня из Академии или дубля, или того, кто тренировался с первой командой, отдавать сразу за границу. Футболистов нужно подводить к этому через чемпионат Украины. Они должны сначала попробовать себя здесь. И когда мы уже видим, что ребята реально готовы – тогда время делать следующий шаг на более высокий уровень. Такова сегодня наша концепция, и мы будем ее придерживаться. Когда мы видим, что ребята перерастают чемпионат, но пока не дотягивают до уровня Шахтера, нужно делать шаг за рубеж. Мы по максимуму стараемся, чтобы ребята пробовали свои силы в Европе.

— Насколько в этом важна имиджевая составляющая?

— Очень важна. Сегодня о том же Малиновском говорит вся Бельгия, Франция и Турция. Для нас важно, что в Европе понимают: Академия «Шахтера» воспитывает высокого уровня футболистов.

— Соболь летом перейдет в турецкий клуб?

— Пока рано об этом говорить. Нам необходимо провести переговоры с «Зарей», которой предстоит выступать в еврокубках. Соболь неплохо и постоянно играет. Хотя интерес со стороны Турции огромный.

— Какова судьба Кучера?

— Клуб продлевать контракт с Кучером не будет. Насколько мне известно Александр намерен продолжить свою карьеру в Турецком чемпионате. Необходимо поблагодарить Александра, потому что он очень многое дал команде. Кучер всегда переживал за «Шахтер», независимо от того, играл или был на скамье запасных. Молодежи нужно брать с него пример с точки зрения профессионализма и лидерских качеств. Нам нужно принять это сложное для нас решение. Александру тоже нелегко, предположим, покидать Украину и ехать в Турцию. Но сегодня нам необходимо понять, что собой представляют Ордец и Кривцов. Мы дадим возможность этим ребятам себя проявить как в плане роста, так и проявления лидерских качеств.