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Жуніор МОРАЄС: «Повернуся в липні та залишуся в Динамо»

В наступному сезоні бразильский форвард планує виступати за київський клуб

  • 09.06.2017 13:54
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ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес
© ФК Динамо Киев. Жуниор Мораес

Форвард «Динамо» Жуніор Мораєс, який на правах оренди виступає за китайський «Тяньцзінь Цюаньцзянь», розповів, що готовий до повернення до стану киян.

«Я повернуся в «Динамо» в липні, після закінчення орендної угоди. В плані трансферів, найчастіше, не можна бути впевненим на всі 100%, але, я думаю, що з найбільшою долею вірогідності я залишуся в Києві.

В «Тяньцзінь Цюаньцзянь», як відомо, можуть грати тільки три легіонери. У нас грають корейський півзахисник Квон Кьон-Вон, Вітсель та Пато.

В «Динамо» зараз новий тренер та нова тренерська команда. Мені особливо цікаво було б попрацювати з Максимом Шацьких. Він був чудовим форвардом раніше.

Я знаю, що з оренди повернуться Хльобас, Мбокані та Кравець і конкуренція збільшиться, але мене це не хвилює», - сказав Жуніор Мораєс.

У минулому сезоні Жуніор зіграв за «Динамо» 24 матчі, в яких відзначився 13 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.

Источник — 1927

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