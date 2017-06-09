Жуніор МОРАЄС: «Повернуся в липні та залишуся в Динамо»

Форвард «Динамо» Жуніор Мораєс, який на правах оренди виступає за китайський «Тяньцзінь Цюаньцзянь», розповів, що готовий до повернення до стану киян.

«Я повернуся в «Динамо» в липні, після закінчення орендної угоди. В плані трансферів, найчастіше, не можна бути впевненим на всі 100%, але, я думаю, що з найбільшою долею вірогідності я залишуся в Києві.

В «Тяньцзінь Цюаньцзянь», як відомо, можуть грати тільки три легіонери. У нас грають корейський півзахисник Квон Кьон-Вон, Вітсель та Пато.

В «Динамо» зараз новий тренер та нова тренерська команда. Мені особливо цікаво було б попрацювати з Максимом Шацьких. Він був чудовим форвардом раніше.

Я знаю, що з оренди повернуться Хльобас, Мбокані та Кравець і конкуренція збільшиться, але мене це не хвилює», - сказав Жуніор Мораєс.

У минулому сезоні Жуніор зіграв за «Динамо» 24 матчі, в яких відзначився 13 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.