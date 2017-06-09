Агент: «Гравці Десни отримували по $1000-1500 на місяць»

Стали відомі розміри зарплат, які отримували гравці чернігівської «Десни». «Десна» не пройшла атестацію ФФУ, і її місце в Прем’єр-лізі України в наступному сезоні займе «Верес».

«Керівники «Десни» своєчасно платять футболістам зароблені гроші, - запевнив один із агентів ФІФА, - Щоправда, у Першій лізі зарплати чернігівців не були дуже високими. У середньому футболіст «Десни» отримував близько десяти тисяч доларів на рік підйомних, а також зарплату у розмірі від 1000 до 1500 доларів на місяць. Лише один гравець заробляв аж 100 тисяч гривень. Однак після виходу в Прем’єр-лігу зарплати готові були підняти, і дебютанти могли заробляти від 50 до 80 тисяч гривень. Я думаю, що «Десна» у фінансовому плані була б значно надійнішою, аніж «Дніпро» та «Волинь», які вилетіли з еліти».