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ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий – главный тренер Халла

Российский специалист возглавил английский клуб

  • 09.06.2017 13:22
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ФК Халл Сити. Леонид Слуцкий
© ФК Халл Сити. Леонид Слуцкий

46-летний экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назначен главным тренером английского клуба «Халл Сити». Срок действия контракта со Слуцким не разглашается.

По итогам сезона 2016/2017 «Халл» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

На протяжении тренерской карьеры Слуцкий также возглавлял «Олимпию», «Уралан», «Москву» и «Крылья Советов».

С ЦСКА Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России.

Источник — ФК Халл Сити

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