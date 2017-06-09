ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Слуцкий – главный тренер Халла

46-летний экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий назначен главным тренером английского клуба «Халл Сити». Срок действия контракта со Слуцким не разглашается.
По итогам сезона 2016/2017 «Халл» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.
На протяжении тренерской карьеры Слуцкий также возглавлял «Олимпию», «Уралан», «Москву» и «Крылья Советов».
С ЦСКА Слуцкий трижды становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок и Суперкубок России.
Источник — ФК Халл Сити
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