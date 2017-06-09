В пятницу в Киеве можно будет сфотографироваться с трофеями Шахтера

ФК «Шахтер» и технический спонсор клуба компания Nike празднуют «золотой дубль» команды и десятое чемпионство «горняков».

В ближайшие дни для всех болельщиков в магазинах Nike в Киеве и Одессе на всеобщее обозрение будут выставлены Кубок чемпиона страны и Кубок Украины. В Харькове представление трофеев прошло 6 июня.

Каждый посетитель сможет сделать памятное фото и получить снимок в подарок в любой из дней:

- 9 июня в Киеве с 16:00 до 19:00 (бульв. Леси Украинки, 24);

- 13 июня в Одессе с 16:00 до 19:00 (ул. Преображенская, 34).