В пятницу в Киеве можно будет сфотографироваться с трофеями Шахтера

ФК «Шахтер» и технический спонсор клуба компания Nike празднуют «золотой дубль» команды и десятое чемпионство «горняков».
В ближайшие дни для всех болельщиков в магазинах Nike в Киеве и Одессе на всеобщее обозрение будут выставлены Кубок чемпиона страны и Кубок Украины. В Харькове представление трофеев прошло 6 июня.
Каждый посетитель сможет сделать памятное фото и получить снимок в подарок в любой из дней:
- 9 июня в Киеве с 16:00 до 19:00 (бульв. Леси Украинки, 24);
- 13 июня в Одессе с 16:00 до 19:00 (ул. Преображенская, 34).
Источник — ФК Шахтер
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Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!
я себе не представляю,что бы Челси повез чемпионский Кубок,допустим в Манчестер!
пусть везут в донецк и гудят по дороге!
Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!
я себе не представляю,что бы Челси повез чемпионский Кубок,допустим в Манчестер!
пусть везут в донецк и гудят по дороге!
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Щас, бросаю все и уже мчусь на всех парах... Всю жизнь мечтал и вот, наступил миг счастья...
А вообще, нужно собрать все эти побрякушки и ехать в бассейн к углекопам, там поймут этот жест...
вот на куя это действо в ОДЕССЕ?Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!я себе не представляю,что бы Челси повез чемпионский Кубок,допустим в Манчестер!пусть везут в донецк и гудят по дороге!
Это называется маркетинг ! Понятно что для тебя такие слова незнакомы ,но все же попробуй понять . Найк - спонсор Шахтера ,и тут скорее реклама Найка ,чем самих трофеев !
ты тело слово маркетинг переведи ,а потом бульбы пускай юродивый!
что же ты за клоун такой,тебя сцаными тряпками гоняют,а ты получашь удовольствие и опять рисуешься,пипец ты же тряпка половая!
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