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В пятницу в Киеве можно будет сфотографироваться с трофеями Шахтера

На всеобщее обозрение выставят Кубок чемпиона страны и Кубок Украины

  • 09.06.2017 12:58
  • 265 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

ФК «Шахтер» и технический спонсор клуба компания Nike празднуют «золотой дубль» команды и десятое чемпионство «горняков».

В ближайшие дни для всех болельщиков в магазинах Nike в Киеве и Одессе на всеобщее обозрение будут выставлены Кубок чемпиона страны и Кубок Украины. В Харькове представление трофеев прошло 6 июня.

Каждый посетитель сможет сделать памятное фото и получить снимок в подарок в любой из дней:

- 9 июня в Киеве с 16:00 до 19:00 (бульв. Леси Украинки, 24);
- 13 июня в Одессе с 16:00 до 19:00 (ул. Преображенская, 34).

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    SvobodaIgor
    SvobodaIgor, 09.06.2017 13:40
    -2
    Надеюсь Киевлянам хватит ума не приходить,на это говно представление
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    mtitan72
      mtitan72, 09.06.2017 13:48
    -1
    SvobodaIgor, 09.06.2017 13:40
    Надеюсь Киевлянам хватит ума не приходить,на это говно представление
    ---Через пару лет тебе также напишу.А также желаю и тебе советую не ходить смотреть любимую твою команду,потому что она такая как ты выразился!!!!!
    !!!
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    Tyigena
    online
    Tyigena, 09.06.2017 14:00
    -1
    вот на куя это действо в ОДЕССЕ?
    Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!
    я себе не представляю,что бы Челси повез чемпионский Кубок,допустим в Манчестер!
    пусть везут в донецк и гудят по дороге!
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 09.06.2017 14:12
    -1
    Tyigena, 09.06.2017 14:00
    вот на куя это действо в ОДЕССЕ?
    Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!
    я себе не представляю,что бы Челси повез чемпионский Кубок,допустим в Манчестер!
    пусть везут в донецк и гудят по дороге!
    Это называется маркетинг ! Понятно что для тебя такие слова незнакомы ,но все же попробуй понять . Найк - спонсор Шахтера ,и тут скорее реклама Найка ,чем самих трофеев !
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    Cortazar
      Cortazar, 09.06.2017 14:14
    +2
    В пятницу в Киеве можно будет сфотографироваться с трофеями Шахтера
    ___________________________________________________________________

    Щас, бросаю все и уже мчусь на всех парах... Всю жизнь мечтал и вот, наступил миг счастья...
    А вообще, нужно собрать все эти побрякушки и ехать в бассейн к углекопам, там поймут этот жест...
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    Tyigena
    online
    Tyigena, 09.06.2017 14:18
    0
    WADO-1976, 09.06.2017 14:12
    Tyigena, 09.06.2017 14:00
    вот на куя это действо в ОДЕССЕ?Есть Черноморец,есть ОДЕССА-и этим все сказано!я себе не представляю,что бы Челси повез чемпионский Кубок,допустим в Манчестер!пусть везут в донецк и гудят по дороге!

    Это называется маркетинг ! Понятно что для тебя такие слова незнакомы ,но все же попробуй понять . Найк - спонсор Шахтера ,и тут скорее реклама Найка ,чем самих трофеев !
    адекватенко или как тебя еще там,животное многоликое я тебя не звал!нах под лавку! можешь своё маркетинг показывать таким же как ты пивням!
    ты тело слово маркетинг переведи ,а потом бульбы пускай юродивый!
    что же ты за клоун такой,тебя сцаными тряпками гоняют,а ты получашь удовольствие и опять рисуешься,пипец ты же тряпка половая!
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