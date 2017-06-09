ОФИЦИАЛЬНО: Бердыев возвращается в Рубин

Казанский «Рубин» и Курбан Бердыев достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера.
Курбан Бердыев возглавлял Рубин с 2001 по 2013 гг. Под его руководством казанская команда дважды становилась чемпионом России (2008, 2009), обладателем кубка России (2012), Суперкубка страны (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2003, 2009) и четвертьфиналистом Лиги Европы УЕФА (2013).
Последним клубом Бердыева был «Ростов», в котором он работал с 2014-го по 2017-й годы.
Источник — ФК Рубин
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