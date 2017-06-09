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ОФИЦИАЛЬНО: Бердыев возвращается в Рубин

Казанский клуб достиг договоренности о назначении специалиста на пост главного тренера

  • 09.06.2017 12:43
  • 635 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Рубин
© ФК Рубин

Казанский «Рубин» и Курбан Бердыев достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста на пост главного тренера.

Курбан Бердыев возглавлял Рубин с 2001 по 2013 гг. Под его руководством казанская команда дважды становилась чемпионом России (2008, 2009), обладателем кубка России (2012), Суперкубка страны (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2003, 2009) и четвертьфиналистом Лиги Европы УЕФА (2013).

Последним клубом Бердыева был «Ростов», в котором он работал с 2014-го по 2017-й годы.

Источник — ФК Рубин

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Комментарии
    Dima Any
    Dima Any, 09.06.2017 13:04
    +5
    сильний тренер
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    Оладик_ЙА
    Оладик_ЙА, 09.06.2017 13:15
    0
    у Слуцкий кстати оф. стал тренером Халла. А я думал это шутка такая сначала
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