Збірна України U-18 перемогла Польшу

У четвер, 8 червня, юнацька збірна України серед гравців 1999 року народження здобула перемогу у першому з двох запланованих контрольних матчів проти своїх польських однолітків.



Забивши по голу в кожному з таймів та нереалізувавши ще кілька чудових нагод для взяття воріт, команда Олександра Петракова у Щасливому впевнено перемогла юнацьку збірну Польщі.



Початок зустрічі був за гостями. Не сказати, що збірна Польщі змушувала оборону «синьо-жовтих» працювати на повну, але гості більше володіли м’ячем, подовгу розігрували комбінації, намагаючись знайти шпарину у захисті українців. Втім, «синьо-жовті» діяли спокійно та виважено, а згодом швидко окреслили свої наміри, провівши швидку контратаку на 14-й хвилині, яку ударом з меж карного майданчика завершував Супряга – поляків від голу врятував голкіпер. За чотири хвилини після розіграшу кутового м’яч ледь не побував у воротах гостей, але в останній момент захисники польської збірної виправилися. Збірна Польщі відповіла у середині тайму, коли Модер після швидкого контрвипаду пробивав метрів з 18-ти, м’яч пролетів поруч зі стійкою.



Як потрібно реалізовувати моменти українці продемонстрували на 32-й хвилині зустрічі. Супряга, відірвавшись від захисників після довгої передачі зі штрафного, елегантно перекинув м’яч через Маєскі, який далеко вийшов із воріт.



До свистка на перерву «синьо-жовті» мали ще декілька нагод збільшити рахунок. Зокрема, Владиславові Вакулі, який здорово обіграв кількох опонентів, не вистачило дещиці, аби відправити м’яч у кут воріт.



Поляки також намагалися не відсиджуватися у захисті. Інша справа, що за щільного захисту «синьо-жовтих» гості могли розраховувати лише на індивідуальну майстерність. Найнаполегливішим був Якуб Модер, але в одному випадку добре зіграв на виході Кожухар, в іншому – форвард «Леха» схибив.



По перерві після низки замін, перевага українців стала ще більш відчутнішою, а небезпечних моментів поблизу воріт гостей значно побільшало. Так, на 64-й хвилині Булеца якимось дивом не переправив м’яч у сітку після флангового навісу Корнієнка. Останній, до речі, став автором другого голу у матчі, впевнено реалізувавши пенальті на 72-й хвилині.



До завершення поєдинку гарні нагоди змінити цифри на табло мали Веремієнко та Хучбаров, але фортуна цього вечора вирішила зіграти за гостей. Отримати її прихильність українці зможуть уже в суботу – 10 червня команда Олександра Петракова проведе другий контрольний матч проти збірної Польщі.



Україна U-18 – Польща U-18 – 2:0

Голи: Супряга (32), Корнієнко (74, з пенальті)



Україна U-18: Кучерук – Бондар, Попов (Сафронов, 69), Миколенко (Авраменко, 79), Хахльов (Мусолітін, 59), Корнієнко, Булеца (Янаков, 69), Супряга (Кулаков, 69), Дришлюк (Веремієнко, 69), Вакула (Хучбаров, 46), Сухар.

Польща U-18: Маєскі – Ольжевскі (Кнабель, 60), Пухаш, Жота (Миколаєвські, 63), Маковські, Квятнієвські (Вікторук, 15), Жумаські, Масейржинські (Курміновські, 46), Канах, Модер (Ходина, 46), Ліщарж (Лусіуш, 63).