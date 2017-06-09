Роналду не сыграет против МанЮнайтед в матче за Суперкубок УЕФА

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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Ливерпуль давал за меня 25 миллионов» 12:50 — KolaniMir Всё? Теперь как Милевский или Леоненко будет вспоминать как оно было и какие возможности упустил?...

Blesk: Cлавия интересуется Коноплянкой 12:38 — evilkiller107 почитать комментарии на этом сайте так Коноплянке лучше вообще завязать с футболом. 12:35 — aceventura107 если он перейдет в Славию то на Коноплянке можно ставить крест!!!