Роналду не сыграет против МанЮнайтед в матче за Суперкубок УЕФА

32-летний форвард «Реала» Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».
Португальский футболист в межсезонье получит дополнительный отдых и присоединится к команде несколько позже, чем другие футболисты.
Матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 8-го августа.
Источник — Marca
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