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Роналду не сыграет против МанЮнайтед в матче за Суперкубок УЕФА

Бомбардир «Реала» этим летом получит дополнительный отдых

  • 09.06.2017 11:55
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EPA. Криштиану Роналду
© EPA. Криштиану Роналду

32-летний форвард «Реала» Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед».

Португальский футболист в межсезонье получит дополнительный отдых и присоединится к команде несколько позже, чем другие футболисты.

Матч «Реал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 8-го августа.

Источник — Marca

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