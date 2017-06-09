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Леонид БУРЯК: «У финнов нет игроков уровня Ярмоленко и Коноплянки»

Сборной Финляндии не хватает исполнительского мастерства, считает специалист

  • 09.06.2017 11:48
  • 417 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк

Леонид Буряк отметил, что матч в Тампере будет похож на прошлогодний поединок с финнами в Одессе.

«У финнов очень дисциплинированная команда и сами они всегда играют с большой отдачей. В составе сборной хватает исполнителей, которые выступают в зарубежных чемпионатах, в том числе и в ведущих. Играть с ними будет очень сложно, тем более, что матч на выезде. Конечно, финнам не хватает исполнительского мастерства, нет футболистов уровня Ярмоленко или Коноплянки. Это не наш основной соперник в группе, конкуренты – Исландия и Турция».

«Вероятно, мы увидим то же, что было и в Одессе, когда наша сборная выиграла 1:0. Только будет гораздо больше энтузиазма у соперника. Все же это домашняя команда. В Финляндии очень популярный британский футбол, в стране много транслируют матчей английской Премьер-лиги. Зрелища не будет, они больше сражаются.  Каждый выигрывает за счет своих фишек. Финны играют достаточно закрыто, используют стандартные положения, все защитники высокие, хорошо играют головой».

Источник — Вести

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Комментарии
    H4des
      H4des, 09.06.2017 11:50
    +4
    А уровень Ярмоленко Коноплянки какой? упл?
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 09.06.2017 12:00
    +7
    У Мальты тоже небыло
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 09.06.2017 12:01
    +3
    Для победы нужна команда а не отдельные игроки!
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    Arius
      Arius, 09.06.2017 12:02
    -2
    Леня расскажи это Тюну, надеюсь все помнят!
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    bobul1980
      bobul1980, 09.06.2017 12:10
    +2
    Ярмоленко еще ладно, А Коно пока не айс, скоро в Славии на лавке будет.
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