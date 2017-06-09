Леонид БУРЯК: «У финнов нет игроков уровня Ярмоленко и Коноплянки»

Леонид Буряк отметил, что матч в Тампере будет похож на прошлогодний поединок с финнами в Одессе.

«У финнов очень дисциплинированная команда и сами они всегда играют с большой отдачей. В составе сборной хватает исполнителей, которые выступают в зарубежных чемпионатах, в том числе и в ведущих. Играть с ними будет очень сложно, тем более, что матч на выезде. Конечно, финнам не хватает исполнительского мастерства, нет футболистов уровня Ярмоленко или Коноплянки. Это не наш основной соперник в группе, конкуренты – Исландия и Турция».

«Вероятно, мы увидим то же, что было и в Одессе, когда наша сборная выиграла 1:0. Только будет гораздо больше энтузиазма у соперника. Все же это домашняя команда. В Финляндии очень популярный британский футбол, в стране много транслируют матчей английской Премьер-лиги. Зрелища не будет, они больше сражаются. Каждый выигрывает за счет своих фишек. Финны играют достаточно закрыто, используют стандартные положения, все защитники высокие, хорошо играют головой».