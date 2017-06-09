Бойко может перейти в ПАОК

Греческий ПАОК намерен выкупить у «Бешикташа» контракт 29-летнего украинского голкипера Дениса Бойко.

Не сумев закрепиться в составе турецкого клуба, минувший сезон Бойко провел в аренде в испанской «Малаге», за которую провел 5 матчей во всех турнирах, пропустив 13 мячей. Контракт Бойко с «Бешикташем» рассчитан до лета 2020-го года, но турецкий клуб вряд ли рассчитывает на Бойко и будет рад возможности его продать.

Ориентировочная цена Дениса составляет €1 миллион.

В ПАОКе выступает украинский полузащитник Евгений Шахов, который ранее вместе с Бойко защищал цвета «Днепра».