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Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Сборная Финляндии – не подарок»

Специалист поделился ожиданиями от следующего поединка национальной команды Украины

  • 09.06.2017 11:25
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ФК Динамо Киев. Олег Венглинский
© ФК Динамо Киев. Олег Венглинский

Олег Венглинский рассказал, как может сложиться матч отбора ЧМ-2018 в Тампере.

«Скандинавская сборная — далеко не подарок, — говорит экс-форвард сборной Украины Олег Венглинский. — Нет ярких звезд, но это очень организованная команда, которая сильна своими коллективными действиями. Чтобы оценить их уровень, надо брать за основу их матч в Турции, а не с Лихтенштейном. Они хоть и уступили 0:2, но при этом «возили» соперника и создавали голевые моменты. Но, нам по силам их обыграть. Очень сложно будет пробить их оборону. Они ведь не станут играть первым номером. Нужны тактические приемы, а с этим у нас проблемы».

«Надо первыми забить мяч, ведь если пропустим, соперник так закроется, что и муха не пролетит. Не знаю, чего ждать после поражения от Мальты, хотя есть чувство, что это просто отдельно взятая неудача. Нашему тренерскому штабу придется поломать голову над стартовым составом — в Граце в основе были те, чья игра не выдерживает критики. Время берет свое и не всегда игровая практика в клубе — это повод для получения места в сборной. С Мальтой задействовали много футболистов, а вот качество игры хромало».

Источник — Вести

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