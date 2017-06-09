Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Сборная Финляндии – не подарок»

Олег Венглинский рассказал, как может сложиться матч отбора ЧМ-2018 в Тампере.

«Скандинавская сборная — далеко не подарок, — говорит экс-форвард сборной Украины Олег Венглинский. — Нет ярких звезд, но это очень организованная команда, которая сильна своими коллективными действиями. Чтобы оценить их уровень, надо брать за основу их матч в Турции, а не с Лихтенштейном. Они хоть и уступили 0:2, но при этом «возили» соперника и создавали голевые моменты. Но, нам по силам их обыграть. Очень сложно будет пробить их оборону. Они ведь не станут играть первым номером. Нужны тактические приемы, а с этим у нас проблемы».

«Надо первыми забить мяч, ведь если пропустим, соперник так закроется, что и муха не пролетит. Не знаю, чего ждать после поражения от Мальты, хотя есть чувство, что это просто отдельно взятая неудача. Нашему тренерскому штабу придется поломать голову над стартовым составом — в Граце в основе были те, чья игра не выдерживает критики. Время берет свое и не всегда игровая практика в клубе — это повод для получения места в сборной. С Мальтой задействовали много футболистов, а вот качество игры хромало».