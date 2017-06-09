Рикардо РОДРИГЕС: «Рад переходу в Милан»

Новичок «Милана» Рикардо Родригес дал свое первое интервью после подписания контракта.

«Я люблю майку этого клуба, она прекрасна, - начал Родригес. - Я рад оказаться здесь и играть в этой команде. Я буду носить майку с 68-м номером, поскольку это год рождения моей матери».

«Франко Барези - легенда, это очень сильный игрок. Я восхищался не только Дженнаро Гаттузо, я также сходил с ума по Роналдиньо и Паоло Мальдини».

«Я счастлив перейти в «Милан» и постараюсь сделать такими же счастливыми болельщиков. Миланелло и музей чудесны».

«Однажды я уже играл на «Сан-Сиро» и не могу дождаться, когда вернусь на него. Это великолепный стадион. Хочу поскорее познакомиться с новыми товарищами по команде. Знаю, тут играет много южноамериканцев, поэтому проблем с адаптацией не будет. Для меня неважно как играть - в три или четыре защитника».

«Наша задача - успешно выступить в Лиге Европы, а также сделать всё возможное в Серии А, чтобы выйти в Лигу Чемпионов. Мы приложим все усилия, чтобы вернуться в этот турнир. Форца Милан!»