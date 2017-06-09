СТЕПАНЕНКО: «Матч против Мальты многое сломал в тренерских рассчетах»

Один з лідерів збірної України Тарас Степаненко самокритично аналізує контрольний матч «синьо-жовтих», в якому вони поступилися колегам з Мальти. А також наголошує на максимальній концентрації на матч з Фінляндією.



- Тарасе, гра проти Мальти вийшла невиразною з нашого боку, майже нічого не виходило в атаці, було багато помилок в обороні. В чому причина?

- Будьмо відверті: наше виконання не те, щоби було невиразним, воно було поганим. Зрозуміло, що проблема - не у тактиці чи кваліфікації гравців, а в налаштуванні на гру. У нас належного настрою й бажання не було, а у мальтійців воно «зашкалювало». Тому вони й виграли цей матч. У чому причина? Особисто для мене, великою проблемою стало закінчення конкурентної боротьби у чемпіонаті України практично у квітні. Після цього ми ще зіграли фінал Кубку України усередині травня, і півмісяця практично були без ігрового тонусу. Вже й відпустка наближається, а важливі матчі – попереду. Зрозуміло, що передусім думки скеровані на кваліфікаційну гру з Фінляндією. Матч з Мальтою – товариський і, видно, ми не змогли правильно налаштуватися на нього. Критика нашої гри цілком виправдана, ми її не оскаржуємо і самі ходимо з нехорошим настроєм, розуміючи, що припустилися помилок. Але добре, що саме у товариському матчі нам дали своєрідного потиличника. Треба зібратися з думками, все проаналізувати і провести належним чином матч у Фінляндії. Це одна із найважливіших ігор для збірної цього року. Тренерський штаб уже добре нас «струсонув». Гадаю, слова тренерів «достукаються» до нас і ми зуміємо правильно зіграти у Тампере.



- З Твоїх слів зрозуміло, що все ж таки ставлення до матчу з Мальтою було як до тренувальної гри?

- Так. Насправді, рівень цієї зустрічі був співставним з матчем чемпіонату України. Мальта грала так, як більшість наших команд: стали ззаду, діяли на швидких контратаках, роблячи ставку на «стандарти». Ми попустили швидкий гол після подачі кутового, який сам собі «привезли». Потім був момент у першому таймі, коли мальтійці вибили м’яч, ми програли боротьбу, їхній нападник вийшов сам на сам з Пятовим. Не знаю чи Андрій порушив правила, але, у будь-якому разі, рефері пенальті не призначив. Ось і всі їхні моменти. Наша поразка – не провал тренерського штабу, це провал гравців у бажанні і настрої.



- Після пропущеного м’яча завжди важко перелаштуватися. Не вдалося цього зробити і вам…

- Недарма ж кажуть, що всі ігри виграються чи програються до початку матчу. Якщо ти вийшов і не зумів себе правильно підготувати, дуже важко вже за ходом гри перелаштуватися і вичавити з себе максимум. Так, ми намагалися зламати їхню оборону. Але не вдавалося, було багато ігрового браку. Треба віддати належне й Мальті. Було добре видно, як вони раділи, й чути, як вони кричали після фінального свистка. Наче виграли офіційну гру. Такі маленькі країни віддаються у кожній грі. Цьому можна у них повчитися.



- Після перерви на поле у складі збірної України вийшов зовсім інший склад: більшість цих хлопців перебуває «у запасі». Але вони були більш голодними до гри, ніж «основа». Ти це відчув, перебуваючи вже обабіч поля?

- Згідний. Воно так буває завжди. Гравець викладається «на всі сто», бо хоче довести тренеру своє право вийти в офіційному матчу у стартовому складі. Було помітно, що хлопці більш налаштовані, рішучі, але, тим не менш, і їм не вдалося змінити хід гри.



- На Твою думку, чи загострить конкуренцію за місце в основі згадана рішучість запасних гравців?

- Це питання до тренерського складу. Я дотримуюся думки, що боротися за місце у складі треба постійно. Зрозуміло, що в кожній команді є практично незамінні виконавці, котрі відіграють визначальну роль для своєї команди у грі, навіть якщо не на повну викладаються у тренувальному процесі,. Але 90-95 відсотків гравців, в тому числі й я, повинні на кожному тренуванні і у кожному матчі доводити тренеру свою кваліфікацію. Особливої майстерності немає, тому той, хто краще готовий на поточний момент, і повинен грати. Тренерський штаб це розуміє, нас постійно на тренуваннях знімають дві аналітичні камери, не кажучи вже про ігри. Тренери завжди мають аналіз стану гравців: до уваги береться витривалість, швидкість, відсоток браку, у наставників є свої напрацювання. Так, гра проти Мальти багато що зламала у тренерських розрахунках, але дала їм додаткову інформацію. Вони побачили, хто і чого вартий на поточний момент і хто більше прагне зіграти. Тож, можливо, краще поставити гравця, в якого більше бажання, незважаючи на молодість, аніж випустити на гру досвідченого, зате без бажання.



- Україна пропустила від Мальти після «стандарту», що у матчах цього відбору доволі звична для нас картина. Після кутових і штрафних наші суперники завдають доволі багато ударів по наших воротах. Чи звернули увагу тренери після Мальти на гру в обороні під час «стандартів»?

- Ми відпрацьовували «стандарти» й до гри з Мальтою. Але до свого виконання під час дій в обороні треба ставитися відповідально й уважно. Зараз у світовому футболі дуже багато забивають після розіграшу кутового чи штрафного. Тому працювати при захисті треба злагоджено. Кожен, хто приходить оборонятися на «стандарт», повинен чітко знати, що він робить. Має бути м’язова пам’ять. Коли нам забивала Мальта, дев’ять з десяти гравців вийшли по м’ячу, а один залишився. Ось у цьому і проблема: якби вийшли всі, було б положення «поза грою». Синхронність у таких діях вкрай важлива. ЇЇ треба досягати. У клубі упродовж року всі вже знають свої дії, а у збірній - плинність кадрів, а в клубах можуть бути різні вимоги щодо гри при «стандартах». Можливо, від когось й не вимагають виходити, створюючи офсайд, а вчать грати до кінця. Ось так і вийшло. Дев’ятеро вийшло, а один грав по м‘ячу, і ті хлопці, котрі грали персонально, відпустили кожен свого гравця, тому що виходили за лінію м‘яча. Відтак, як на мене, цьому компоненту треба приділити більше уваги, аби не повторилася така історія.



- Дощ і програш Мальті викликали асоціацію з грою на Євро-2016 проти Північної Ірландії. У Фінляндії теж можуть бути опади. Може, вже варто не зважати на негоду, аби вона не впливала на настрій гравців?

- Тут справа не у дощі. Ми живемо у таких погодних умовах, що є і дощ, і сніг. Навпаки, дощ був на краще: поле було ідеальним, м’яч ходив швидше, а це допомагає «відкривати» оборону суперника. Це мало би нам допомогти, бо Мальта 90 відсотків часу сиділа в захисті…



- Але ми практично не били здалеку…

- Згідний. Це, взагалі, краще робити частіше, бо в нас є гравці з сильним ударом. А останні фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи показали, що удари з 20 метрів при рикошетах призводять до голів і приносять командам трофеї.



- Після холодного душу у матчі з Мальтою проблем із налаштуванням на гру з фінами не буде?

- Впевнений у цьому. Особисто я розумію, якою важливою є ця гра. Думаю, що всі хлопці теж. Ми маємо бути максимально сконцентрованими. Хочеться досягти результату і зі спокійним серцем піти у відпустку.