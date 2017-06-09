Шальке продал Гифера в Аугсбург

Ещё один игрок покидает «Шальке»: Фабиан Гифер со следующего сезона будет выступать за «Аугсбург». 27-летний голкипер подписал контракт до 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне «Аугсбург» занял 13-место в Бундеслиге. Детали перехода клубы предпочли не разглашать. Контракт Гифера с «Шальке» был рассчитан до 30 июня 2018 года.

Перед сезоном 2014/15 Гифер перебрался в Гельзенкирхен из «Фортуны» Дюссельдорф. За «Шальке» голкипер провёл три официальных матча (два в Бундеслиге и один в Лиге Европы). Последние полгода Гифер провёл в аренде в «Бристоль Сити».

Фабиан Гифер стал восьмым игроком основной команды, покинувшим клуб по окончании сезона. Команду также покинули Деннис Аого, Хольгер Бадштубер, Клас-Ян Хунтелар («Аякс»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Фил Нойманн («Ингольштадт 04»), Саша Ритер и Тимон Велленройтер («Виллем II»).