Тарас Завійський продовжив контракт з Карпатами

Вихованець клубної школи Тарас Завійський залишається у Львові, щонайменше, до 2020 року. Талановитий півзахисник дебютував за першу команду ще в 17-річному віці, після чого був одним із лідерів молодіжної команди.

До основи його повернув Олег Дулуб: Тарас провів кілька поєдинків восени та навесні і забив свій перший елітний гол у ворота київського «Динамо».