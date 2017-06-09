Тарас Завійський продовжив контракт з Карпатами

Вихованець клубної школи Тарас Завійський залишається у Львові, щонайменше, до 2020 року. Талановитий півзахисник дебютував за першу команду ще в 17-річному віці, після чого був одним із лідерів молодіжної команди.
До основи його повернув Олег Дулуб: Тарас провів кілька поєдинків восени та навесні і забив свій перший елітний гол у ворота київського «Динамо».
Источник — ФК Карпаты
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