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Тарас Завійський продовжив контракт з Карпатами

Новий контракт футболіста дійсний до 2020-го року

  • 09.06.2017 10:31
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ФК Карпаты. Тарас Завийский
© ФК Карпаты. Тарас Завийский

Вихованець клубної школи Тарас Завійський залишається у Львові, щонайменше, до 2020 року. Талановитий півзахисник дебютував за першу команду ще в 17-річному віці, після чого був одним із лідерів молодіжної команди.

До основи його повернув Олег Дулуб: Тарас провів кілька поєдинків восени та навесні і забив свій перший елітний гол у ворота київського «Динамо».

Источник — ФК Карпаты

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