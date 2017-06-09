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Александр ГОЛОВКО: Украина заслужила победу в турнире имени Лобановско

Наставник молодежной сборной Украины - о выступлении команды на Мемориале Лобановского

  • 09.06.2017 10:27
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ФФУ. Александр Головко
© ФФУ. Александр Головко
Главный тренер молодежной сборной Украины Александр Головко прокомментировал поражение его команды от Финляндии в финале Мемориала Лобановского.
 
«Думаю, что мы сделали шаг вперед. В прошлом году мы заняли третье место, а сегодня – второе. Если смотреть по игре, то мы старались, ребята сделали все для того, чтобы победить, но для этого нужно забивать. А серия пенальти – это лотерея. Результат останется, а игра забудется. Думаю, что мы заслужили этот кубок. Надеюсь, что это поражение станет последней для наших команд в этом месяце.
 
Уже в августе у нас запланирован сбор перед матчами квалификации на чемпионат мира. Нашим футболистам нужно получать больше практики, ведь многие из них играют только в нашей команде. По отдаче и характеру у меня вопросов к игрокам нет. Спасибо им за эту игру», – сказал Головко.
 

Источник — Динамомания

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