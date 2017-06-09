Матч Украина - Мальта не пойдет в зачет рейтинга ФИФА

Товарищеский матч Украина – Мальта признан ФИФА неофициальным. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно Правилам игры, невозможно использовать больше, чем 6 замен, о чем говорится в Правиле 3 Правил игры», – сказано в ответе пресс-службы ФИФА.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА матч Украина – Мальта отсутствует в перечне товарищеских матчей, проведенных 6 июня.

Также этот матч не должен быть зачислен в рейтинг ФИФА из-за невыполнения критериев зачета матчей в рейтинг, а именно – одного из пунктов циркуляра ФИФА №1324 от 25.10.2012, в котором сказано о количестве замен каждой из команд, которое не может быть больше, чем 6.

Так или иначе, Украина не набрала бы баллов в рейтинге ФИФА (за поражение – 0 баллов), а вот сборная Мальты не досчиталась определенного количества очков в рейтинг за победу.

По информации, ФФУ регистрировала товарищеский матч по правилам регистрации матчей ФИФА. Но учитывая обстоятельства (количество замен), ФИФА не будет считать матч официальным.