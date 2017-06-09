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Матч Украина - Мальта не пойдет в зачет рейтинга ФИФА

Товарищеский поединок с участием команды Андрея Шевченко признан неофициальным

  • 09.06.2017 10:23
  • 1034 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
Товарищеский матч Украина – Мальта признан ФИФА неофициальным. Об этом сообщила пресс-служба организации.
 
«Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных (official A match), учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно Правилам игры, невозможно использовать больше, чем 6 замен, о чем говорится в Правиле 3 Правил игры», – сказано в ответе пресс-службы ФИФА.
 
Кроме того, на официальном сайте ФИФА матч Украина – Мальта отсутствует в перечне товарищеских матчей, проведенных 6 июня.
 
Также этот матч не должен быть зачислен в рейтинг ФИФА из-за невыполнения критериев зачета матчей в рейтинг, а именно – одного из пунктов циркуляра ФИФА №1324 от 25.10.2012, в котором сказано о количестве замен каждой из команд, которое не может быть больше, чем 6.
 
Так или иначе, Украина не набрала бы баллов в рейтинге ФИФА (за поражение – 0 баллов), а вот сборная Мальты не досчиталась определенного количества очков в рейтинг за победу.
 
По информации, ФФУ регистрировала товарищеский матч по правилам регистрации матчей ФИФА. Но учитывая обстоятельства (количество замен), ФИФА не будет считать матч официальным.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    dnk-msk
      dnk-msk, 09.06.2017 10:39
    +5
    Перед игрой наш тренерский штаб и федерация о чём-то догадывались, раз сразу договорились про 10 замен
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    FKTNMNTN
      FKTNMNTN, 09.06.2017 10:44
    +3
    хех. Шева стратег, еще и кто-то 56 000 фунтов на тренировочном матче.
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    уух
    online
      уух, 09.06.2017 10:44
    +5
    ..от, б***ь, бюрократы-буквоеды, такого рекорда лишили!
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    Aratt
      Aratt, 09.06.2017 10:54
    0
    Интересно, а чуваку, который на ставках выиграл 56 000 фунтов стерлингов деньги возвращать?
    А болелам за 40 проданных билетов на матч деньги вернут?
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