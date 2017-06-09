ЧУ-2017 по пляжному футболу: первые герои и первые трагедии

Накануне прошли стартовые матчи первого этапа чемпионата Украины по пляжному футболу по новой системе. Первый этап принимает Киев, однако по жребию открывали чемпионат-2017 не-киевские команды - «Выбор» /Днепр/ и ивано-франковский «Ураган». К сожалению, борьбы в матче-открытии не получилось, ведь у ивано-франковцев очень молодая команда, составленная из 16-17 летних игроков. Это молодежная команда НФК «Ураган», которая готовит кадры для основной команды и только второй год занимается пляжным футболом. Поэтому, против «Выбора», в составе которого были два белорусских легионера Игорь Бриштель и Вадим Бокач, а также Олег Зборовский и другие серьезные ребята, шансов у ывано-франковцев не было. Двукратные чемпионы Украины разбили молодых оппонентов со счетом 13:2 - у Игоря Бриштеля четыре забитых мяча, у Олега Зборовского - три, у Сергея Дубовика - дубль, по голу провели Вадим Бокач, Артем Блох, Никита Попов и однажды случился автогол. Однако ивано-франковцы забили два мяча такому грозному сопернику (Марьян Масевич и Влад Завертаный), что не может не радовать тренера Юрия Костышина.

В другом матче встретились столичный «VIT» и двукратные вице-чемпионы Европы «Артур Мьюзик». В составе музыкантов не было двух бразильцев Лимы и Димейша, а также Егора Еремеева и швейцарца Спакки, которые помогали команде на Кубке европейских чемпионов, плюс Бокач и Зборовский обещали, что на чемпионате Украины будут выступать за «Выбор». Поэтому, музыканты играли своим более привычным, «киевским» составом, и одержали победу 4:2. Героем игры стал Иван Глуцкий, который открыл и закрыл счет в этом противостоянии. А к чести команды «VIT» отметим, что ребята Александра Зубенко неплохо выглядели против грозного соперника, и дважды по ходу игры сравнивали результат.

В заключительном матче четверга, в еще одном столичном дерби «Евроформат» и «Альтернатива» провели шикарный матч, а развязка произошла за несколько минут до конца основного времени игры. На тридцать третьей минуте при счете 2:1 в пользу «Альты» Максим Ашихмин ошибся и сфолил против Дмитрия Войтенко. Форвард «Евроформата» свой шанс не упустил, реализовал штрафной удар и сравнял результат. А за полторы минуты до финального свистка Андрей Евдокимов исполнил невероятно красивую бисиклету и поразил ворота Андрея Петрова! 3:2 - «Евроформат» выгрызает победу и набирает три очка в новом чемпионате.

В пятницу, битвы на песке «Гидропарк-арены» продолжатся, а зрителей ждут три матча:

17:00 НФК "Ураган" - Альтернатива (LIVE на Sport.ua)

18:00 Гриффин - Артур Мьюзик (LIVE на XSPORT и Sport.ua)

19:00 Евроформат - VIT (LIVE на Sport.ua)

Турнирная таблица по состоянию на 09.06.2017

№ Команда ИГРЫ ПОБ Д.В./ПЕН ПОР З-П РАЗН О 1 Выбор /Днепр/ 1 1 0 0 13-2 +11 3 2 Артур Мьюзик /Киев/ 1 1 0 0 4-2 +2 3 3 Евроформат /Киев/ 1 1 0 0 3-2 +1 3 4 Альтернатива /Киев/ 1 0 0 1 2-3 -1 0 5 VIT /Киев/ 1 0 0 1 2-4 -2 0 6 Ураган /Ивано-Франковск/ 1 0 0 1 2-13 -11 0 7 Гриффин /Киев/ 0 0 0 0 0-0 0 0

Лев ГАЛУШКО