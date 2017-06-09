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Теему ПУККИ: «Фанаты придут посмотреть на победу Украины»

Один из лидеров Суоми Теему Пукки уверен, что Украине не видать очков в выездном поединке в Тампере

  • 09.06.2017 10:07
  • 629 просмотров
  • 2 комментария
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Теему ПУККИ: «Фанаты придут посмотреть на победу Украины»
Ведущий нападающий сборной Финляндии Теему Пукки в небольшом интервью поделился своим мнением относительно поединка 11 июня с командой Украины.
 
«Да, нам не удалось показать хорошую игру в матче с Лихтенштейном. Но, с другой стороны, Украина умудрилась уступить Мальте. У кого теперь больше шансов на победу в Тампере? Думаю, ничего не поменялось. Украина — фаворит. Мы — аутсайдеры. В этом наш шанс. Никто не ставит на сборную Финляндии. Даже многие наши болельщики придут посмотреть, как нас обыграет более мастеровитая сборная. Что я им могу сказать? Не расстраивайтесь, если все пойдет не по вашему сценарию!
 
Мы не должны пасовать перед встречей! Я вижу парней на тренировках и уверен, что у Украины нет шансов в поединке с нами».
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    vovavovik
    vovavovik, 09.06.2017 10:12
    +3
    Пе...діти не мішки носити...
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    daniel535
      daniel535, 09.06.2017 10:27
    +2
    Хорошо что Пукки так самоуверен
    Ставлю на 0:3
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