Теему ПУККИ: «Фанаты придут посмотреть на победу Украины»

Ведущий нападающий сборной Финляндии Теему Пукки в небольшом интервью поделился своим мнением относительно поединка 11 июня с командой Украины.

«Да, нам не удалось показать хорошую игру в матче с Лихтенштейном. Но, с другой стороны, Украина умудрилась уступить Мальте. У кого теперь больше шансов на победу в Тампере? Думаю, ничего не поменялось. Украина — фаворит. Мы — аутсайдеры. В этом наш шанс. Никто не ставит на сборную Финляндии. Даже многие наши болельщики придут посмотреть, как нас обыграет более мастеровитая сборная. Что я им могу сказать? Не расстраивайтесь, если все пойдет не по вашему сценарию!

Мы не должны пасовать перед встречей! Я вижу парней на тренировках и уверен, что у Украины нет шансов в поединке с нами».