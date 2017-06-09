Шальке решил уволить главного тренера

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель принял решение уволить с поста главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.
Напомним, что «Шальке» занял лишь 10-е место в чемпионате под руководством Вайнцирля, а многие лидеры команды в числе Яна-Клааса Хунтелара и Евгения Коноплянки не получали достаточного времени игровой практики.
Ранее Коноплянка заявлял, что Вайнцирль настоял на уходе украинского футболиста в другой клуб текущим летом. Увольнение Вайнцирля может изменить сценарий, по которому развивалась немецкая карьера Коноплянки.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.