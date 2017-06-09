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Шальке решил уволить главного тренера

Повлияет ли это на решение клуба продавать Евгения Коноплянку?

  • 09.06.2017 09:59
  • 2970 просмотров
  • 22 комментария
Метки
ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
© ФК Шальке. Маркус Вайнцирль
Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель принял решение уволить с поста главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Об этом сообщает авторитетное издание Bild.
 
Напомним, что «Шальке» занял лишь 10-е место в чемпионате под руководством Вайнцирля, а многие лидеры команды в числе Яна-Клааса Хунтелара и Евгения Коноплянки не получали достаточного времени игровой практики.
 
Ранее Коноплянка заявлял, что Вайнцирль настоял на уходе украинского футболиста в другой клуб текущим летом. Увольнение Вайнцирля может изменить сценарий, по которому развивалась немецкая карьера Коноплянки.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Petro Kolos
    online
    Petro Kolos, 09.06.2017 11:05
    0
    Вайнцырль возненавидел Коноплянку
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    zac76
    online
      zac76, 09.06.2017 11:17
    0
    По его переходу все будет зависеть от нового тренера и от терпения Коно. Но не уверен, что в германии, англии или испании найдется тренер, в схеме которого найдется место длля неплохого, вобщем-то но далеко не Месси или КриРо, креативного флангового ПЗ, который почти не играет в отборе, а кроме того находится в неважной психологической форме - и, выходит, кроме того, что надо мириться с его игровыми недостатками, надо еще потратить время на его психологическую реабилитацию. Для того чтоб на это решиться, надо быть не тренером, а фанатом игрока Коноплянки,
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