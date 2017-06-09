Шальке решил уволить главного тренера

По его переходу все будет зависеть от нового тренера и от терпения Коно. Но не уверен, что в герм...

Вайнцырль возненавидел Коноплянку

---Вячеслав Заховайло: Коноплянка остается в Шальке.Ну женя это твой звездный час!!!Женя дай инте...

Я думаю Жене пофиг, главное что Вайнцирль, подлый трус, уволен и случилось это несколько дней пос...

---Ждем новостей от Коноплянки.---Я ж Вам говорил.Коноплянка остался без тренера.Коноплянка смотр...