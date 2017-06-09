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Александр ИЩЕНКО: «Мальта? Ничего сверхъестественного»

Александр Ищенко и Андрей Павелко напомнили футболистам, что пляжи еще не начались

  • 09.06.2017 09:15
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Александр Ищенко
© ФК Динамо Киев. Александр Ищенко
Что это было? Этот вопрос не покидает болельщиков после того, как перед воскресным матчем отбора на ЧМ с Финляндией наша сборная в товарняке в Граце проиграла – 0:1 Мальте, 182-й команде в рейтинге ФИФА.
 
«Знаете, есть такое выражение: «Тренировка с повышенной ответственностью». Так вот, во вторник в исполнении наших мы увидели, скажем так, тренировку с пониженной ответственностью, – сказал эксперт, бывший коуч молодежной сборной Украины Александр Ищенко. – Но на это есть объективные причины. Чемпионат страны закончился, и многим игрокам тяжело поддерживать себя в нормальном психологическом состоянии и действовать с максимальной отдачей, в то время как твои одноклубники уже гуляют в отпусках. Тем более и сама концовка ЧУ проходила без должной мотивации. Поэтому, на мой взгляд, ничего сверхординарного не произошло».
 
Как рассказал после матча в Граце тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко, команда играла с мальтийцами на фоне больших нагрузок. Накануне же поединка с финнами их снизят, и в Тампере, по плану, наши футболисты будут «летать».
 
«Такая версия имеет право на жизнь, – согласен Ищенко. – И дай бог, чтобы она оправдалась. Потому что получить по носу от такой команды, как Мальта... Для футболистов тут мало приятного. Может, это сослужит хорошую службу. И игроки со всей серьезностью подойдут к матчу с финнами, который будет на порядок сложнее».
 
По мнению Ищенко, усиления игры сборной следует ждать на позиции центрфорварда и в зоне одного из крайних хавбеков. «Поскольку Петряка с Мальтой так и не выпустили, то в Финляндии будем надеяться либо на Цыганкова, либо на Коноплянку, который постарается через эти матчи восполнить свой игровой дефицит. Правда, с мальтийцами его активных действий хватило лишь на 20-25 минут. Также надеюсь, что Сидорчук, который во вторник провел свой, наверное, худший матч за сборную, в Тампере сыграет на должном уровне. К Малиновскому нет претензий в плане активности, но хотелось бы более продуктивной концовки, что приводило бы к реальным угрозам. Словом, есть большие надежды, что в воскресенье ряд игроков покажет совсем иной уровень игры, – говорит эксперт. – Есть еще один момент: считаю, время 34-летнего Кучера в сборной прошло. Уже после Хорватии нужно было поаплодировать ему и сказать большое спасибо за то, что столько лет верой и правдой служил команде. Имея Ордеца, Кривцова, не говоря уже о Хачериди (последние месяцы залечивавшего травму. – Авт.), у нас есть кем закрывать эту позицию. Или мы хотим, чтобы Саша встретил в сборной свое 40-летие?».
 
В кулуарах уже долгое время муссируются слухи, что наша сборная не особо-то и стремится на ЧМ в России. Но открытому бойкоту, чреватому санкциями ФИФА, команда якобы предпочтет спортивный принцип непопадания на мундиаль и поэтому «постарается» не выйти из группы. «Это разговоры с одесского Привоза, которые выеденного яйца не стоят. И они просто оскорбительны для футболистов, тренеров и всех, кто имеет отношение к сборной, – возмущается Ищенко. – Даже намека на такие разговоры не должно быть. Ребята, надо сделать дело, а не искать для себя пути отхода и потом, в случае неудачи, сказать: «Да мы не сильно и хотели!» Вы спросите любого футболиста, хочет ли он играть на ЧМ. Нужно прежде всего самих себя уважать, а не смешивать мух с котлетами. Поэтому от игры с финнами я жду только победы. Иначе надо переходить в другой вид спорта и оставаться там же, в Финляндии. Взять клюшки и коньки и попробовать себя в хоккее».
 
«Поражение от Мальты пойдет на пользу?» – спросили журналисты у президента ФФУ Андрея Павелко. – «Да, однозначно. Игроки проснутся, – считает Павелко. – Ну представьте: Мальта, ожидаемая победа, все нормально, продолжаем как продолжали... А это – встряска». – «Но если была неуверенность в себе, такое поражение прибьет еще больше», – продолжаем мы. «Нет, точно разбудит, – уверен глава ФФУ. – Сейчас им объяснят, что отпуска и пляжи еще не начались».
 

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 09.06.2017 09:29
    -1
    Оказывается любой х@рне можно найти красивое объяснение и обосновать по-научному. С нетерпением ждем следующую серию этого кина.
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