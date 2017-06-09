Беневенто вышел в Серию А

Итальянский «Беневенто», который лишь прошлым летом пробился в розыгрыш Серии Б, с первой попытки смог выйти в элитный дивизион чемпионата. В финальной серии плей-офф «красно-желтые» переиграли «Карпи» по сумме двух матчей - 1:0.
«Беневенто» — «Карпи» - 1:0 (первый матч - 0:0)
Гол: Пушкаш, 32.
«Беневенто»: Краньо — Венути, Пецци (Падельа, 90+1), Лучиони, Кампорезе, Лопес (Дель Пинто, 79) — Эрамо, Чибса, Виола — Чераволо, Пушкаш (Сиссе, 72).
«Карпи»: Белец — Струна (Саббионе, 20), Романьоли, Поли (Лазанья, 52), Летициа — Лолло (Федато, 73), Бьянко, Мбайе, Ди Гаудио — Мбакогу, Йеленич.
Предупреждения: Эрамо — Бьянко, Лолло.
Источник — Sport.ua
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