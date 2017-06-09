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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: Владелец Славии мог бы купить Челси с Абрамовичем

Украинский футбольный агент - о потенциале чешской «Славии»

  • 09.06.2017 09:02
  • 1075 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло
Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал активность чешской «Славии» на трансферном рынке. Напомним, что чемпионы Чехии вот-вот подпишут контракт с Русланом Ротанем и интересуются хавбеком «Шальке» Евгением Коноплянкой.
 
- Многие болельщики спорят на тему о платёжеспособности пражской «Славии». Скажу коротко. Если бы китайская компания, которая является 100% владельцем «Славии», проявила желание, то купила бы «Челси» вместе с Абромовичем и его всем бизнесом. Она является самой крупной нефтяной компанией Китая. И это только малая часть её активов. Это в двух словах, чтобы вы не спорили.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 09.06.2017 09:30
    +1
    Печально ,мы опять мимо кассы,ни арабов ,ни китайцев на горизонте.
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 09.06.2017 09:44
    0
    Да ничего они не смогут купить, даже если бы сильно захотели. Поэтому и купили скромную Славию,
    а не Челси и ей подобные.
    И зарплаты там как и другие расходы скромные , потому что это 100% государственное предприятие.
    А это не Россия, где чиновник возглавляющий госпредприятие, может стать миллиардером и делать что хочет. В Китае за это рубают руки и головы.
    Поэтому все только в рамках выделенного бюджета.
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