Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: Владелец Славии мог бы купить Челси с Абрамовичем

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал активность чешской «Славии» на трансферном рынке. Напомним, что чемпионы Чехии вот-вот подпишут контракт с Русланом Ротанем и интересуются хавбеком «Шальке» Евгением Коноплянкой.
- Многие болельщики спорят на тему о платёжеспособности пражской «Славии». Скажу коротко. Если бы китайская компания, которая является 100% владельцем «Славии», проявила желание, то купила бы «Челси» вместе с Абромовичем и его всем бизнесом. Она является самой крупной нефтяной компанией Китая. И это только малая часть её активов. Это в двух словах, чтобы вы не спорили.
Источник — Sport.ua
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а не Челси и ей подобные.
И зарплаты там как и другие расходы скромные , потому что это 100% государственное предприятие.
А это не Россия, где чиновник возглавляющий госпредприятие, может стать миллиардером и делать что хочет. В Китае за это рубают руки и головы.
Поэтому все только в рамках выделенного бюджета.
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