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Интеру и Роме нужен вингер Брюгге

Хосе Искьердо может перебраться в чемпионат Италии

  • 09.06.2017 08:59
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Интеру и Роме нужен вингер Брюгге

В сферу интересов миланского «Интера» попал вингер «Брюгге» Хосе Искьердо. В услугах 24-летнего атакера помимо чёрно-синих также заинтересованы «Милан», «Рома» и ряд английских клубов. Причём джаллоросси якобы готовы выложить за колумбийца порядка 15-20 миллионов евро. Сам же игрок желает перебраться в АПЛ.

Источник — Sport.ua

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