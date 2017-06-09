Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Терри ждут в Борнмуте

Защитник «Челси» может перебраться в стан середняка чемпионата Англии

  • 09.06.2017 08:55
  • 193 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси. Джон Терри
© ФК Челси. Джон Терри
Английский «Борнмут» близок к подписанию контракта с ветераном «Челси» Джоном Терри. Сообщается, что 36-летний футболист будет зарабатывать в «Борнмуте» около 100 тысяч в неделю.
 
Напомним, что контракт Терри с «Челси» подошел к своему завершению и клуб не стал его продлевать. В составе лондонского клуба Терри провел 488 матчей и забил 40 голов.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.