Терри ждут в Борнмуте

Английский «Борнмут» близок к подписанию контракта с ветераном «Челси» Джоном Терри. Сообщается, что 36-летний футболист будет зарабатывать в «Борнмуте» около 100 тысяч в неделю.
Напомним, что контракт Терри с «Челси» подошел к своему завершению и клуб не стал его продлевать. В составе лондонского клуба Терри провел 488 матчей и забил 40 голов.
Источник — Sport.ua
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