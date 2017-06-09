Терри ждут в Борнмуте

Английский «Борнмут» близок к подписанию контракта с ветераном «Челси» Джоном Терри. Сообщается, что 36-летний футболист будет зарабатывать в «Борнмуте» около 100 тысяч в неделю.

Напомним, что контракт Терри с «Челси» подошел к своему завершению и клуб не стал его продлевать. В составе лондонского клуба Терри провел 488 матчей и забил 40 голов.