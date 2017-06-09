Ман Сити отдаст Браво в аренду

«Манчестер Сити» планирует отдать в аренду голкипера Клаудио Браво. Такое решение клуб принял в связи с покупкой вратаря «Бенфики» Эдерсона за 40 миллионов евро.

34-летний чилиец играет за «Сити» с 2016 года, в минувшем сезоне провел 33 матча за клуб и пропустил 36 мячей. Браво часто критиковали за неуверенную игру. Ранее он выступал за такие клубы, как «Реал Сосьедад» и «Барселона». В минувшем сезоне «Сити» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.