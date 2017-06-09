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Ман Сити отдаст Браво в аренду

Пепу Гвардиоле не нужен Клаудио Браво

  • 09.06.2017 08:38
  • 459 просмотров
  • 1 комментария
Метки
mancity.com
© mancity.com
«Манчестер Сити» планирует отдать в аренду голкипера Клаудио Браво. Такое решение клуб принял в связи с покупкой вратаря «Бенфики» Эдерсона за 40 миллионов евро.
 
34-летний чилиец играет за «Сити» с 2016 года, в минувшем сезоне провел 33 матча за клуб и пропустил 36 мячей. Браво часто критиковали за неуверенную игру. Ранее он выступал за такие клубы, как «Реал Сосьедад» и «Барселона». В минувшем сезоне «Сити» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
 

Источник — ФК Манчестер Сити

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Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 09.06.2017 08:51
    0
    Так зачем его нужно было забирать из Барсы,чтобы ослабить её???
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