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4 августа состоится жеребьевка Лиги чемпионов

Стали известны даты жеребьевок Лиги чемпионов сезона 2017/18

  • 09.06.2017 08:36
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4 августа состоится жеребьевка Лиги чемпионов
4 августа состоится жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф, а 24 августа пройдёт жеребьёвка группового этапа.
 
На 11 декабря намечен жребий, который определит пары команд на стадии 1/8 финала, 16 марта следующего года болельщики узнают четвертьфинальные пары, а 13 апреля — полуфинальные.
 

Источник — УЕФА

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