4 августа состоится жеребьевка Лиги чемпионов

4 августа состоится жеребьёвка квалификационного раунда плей-офф, а 24 августа пройдёт жеребьёвка группового этапа.
На 11 декабря намечен жребий, который определит пары команд на стадии 1/8 финала, 16 марта следующего года болельщики узнают четвертьфинальные пары, а 13 апреля — полуфинальные.
Источник — УЕФА
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