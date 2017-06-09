Селезнев может пропустить матч против Финляндии

В четверг сборная Украины в последний раз перед игрой в Финляндии провела день в режиме двухразовых тренировок. На каждом из занятий в общей группе не было по одному футболисту. И если повреждение Владимира Шепелева, пропустившего утреннюю тренировку, оказалось несерьезным (динамовец трудился под присмотром реабилитолога), то травма Евгения Селезнева может иметь плохие последствия.

Нападающий турецкого Карабюкспора повредил заднюю поверхность бедра и даже ездил на УЗИ. Завтра он попробует потренироваться, и только после этого станет понятно, будет ли Селезнев готовиться к поединку с Финляндией. Кроме Евгения в расположении сборной Украины находится два форварда — 21-летний Артем Беседин и 19-летний Артем Довбык. Довбык еще ни разу не играл в национальной команде. А Беседин принял участие в трех матчах, проведя на поле в сумме 80 минут.

Вчера утром у национальной команды была насыщенная работа, а вечернее занятие носило, скорее, эмоциональный характер. Футболисты поделились на четыре команды и провели небольшой турнир, а в конце тренировки поиграли в теннис-бол. Завтра утром — теория, посвященная игре финской сборной, а вечером — тренировка на поле.

В субботу на 10.00 у сборной Украины запланирован вылет из Австрии в Тампере, где 11 июня состоится отборочный матч ЧМ-2018 Финляндия — Украина (начало — в 19.00).