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Селезнев может пропустить матч против Финляндии

Нападающий сборной Украины повредил заднюю поверхность бедра и пропустил вечернюю тренировку

  • 09.06.2017 07:51
  • 284 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ffu.org.ua. Евгений Селезнев
© ffu.org.ua. Евгений Селезнев
В четверг сборная Украины в последний раз перед игрой в Финляндии провела день в режиме двухразовых тренировок. На каждом из занятий в общей группе не было по одному футболисту. И если повреждение Владимира Шепелева, пропустившего утреннюю тренировку, оказалось несерьезным (динамовец трудился под присмотром реабилитолога), то травма Евгения Селезнева может иметь плохие последствия.
 
Нападающий турецкого Карабюкспора повредил заднюю поверхность бедра и даже ездил на УЗИ. Завтра он попробует потренироваться, и только после этого станет понятно, будет ли Селезнев готовиться к поединку с Финляндией. Кроме Евгения в расположении сборной Украины находится два форварда — 21-летний Артем Беседин и 19-летний Артем Довбык. Довбык еще ни разу не играл в национальной команде. А Беседин принял участие в трех матчах, проведя на поле в сумме 80 минут.
 
Вчера утром у национальной команды была насыщенная работа, а вечернее занятие носило, скорее, эмоциональный характер. Футболисты поделились на четыре команды и провели небольшой турнир, а в конце тренировки поиграли в теннис-бол. Завтра утром — теория, посвященная игре финской сборной, а вечером — тренировка на поле.
 
В субботу на 10.00 у сборной Украины запланирован вылет из Австрии в Тампере, где 11 июня состоится отборочный матч ЧМ-2018 Финляндия — Украина (начало — в 19.00).
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 09.06.2017 07:57
    0
    да же не знаю хорошая это новость или плохая
    судя по последней игре то хорошая а посмотрев на замену то йоптвоюж
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    Юрий Алпатов
    online
    Юрий Алпатов, 09.06.2017 08:12
    0
    Какая блин потеря для сборной. Я спать теперь не буду.
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    Gennady Zalizny
    online
      Gennady Zalizny, 09.06.2017 08:16
    0
    Травма. А я думал зажрался козёл.
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