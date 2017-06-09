Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ЛУНИН: «Пятов помогает и подсказывает»

Вратарь «Днепра» - о выступлении за сборную Украины

  • 09.06.2017 07:41
  • 110 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Днепр. Андрей Лунин
© ФК Днепр. Андрей Лунин
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о подготовке в составе национальной команды к отборочному матчу ЧМ-2018 с Финляндией (11 июня).
 
- Наверное, меня вызвали авансом. Но даже аванса не бывает без заслуг. Мое дело доказать, что я достоин этого вызова. Во время тренировочного процесса Педро мне указывает на проблемы, Пятов помогает и подсказывает, Никита Шевченко тоже показывает. У меня три тренера! Относятся ко мне нормально, общение хорошее. Я впервые работаю с иностранцем. Педро Хара - веселый. Впечатления у меня самые положительные. Сложно сразу забыть поражение от Мальты. Но тренеры попросили это сделать, потому что впереди самая важная игра с финнами. Амбиции у меня большие. Хочется выиграть Лигу чемпионов с клубом и какой-нибудь трофей со сборной.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.