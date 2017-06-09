Андрей ЛУНИН: «Пятов помогает и подсказывает»

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин рассказал о подготовке в составе национальной команды к отборочному матчу ЧМ-2018 с Финляндией (11 июня).
- Наверное, меня вызвали авансом. Но даже аванса не бывает без заслуг. Мое дело доказать, что я достоин этого вызова. Во время тренировочного процесса Педро мне указывает на проблемы, Пятов помогает и подсказывает, Никита Шевченко тоже показывает. У меня три тренера! Относятся ко мне нормально, общение хорошее. Я впервые работаю с иностранцем. Педро Хара - веселый. Впечатления у меня самые положительные. Сложно сразу забыть поражение от Мальты. Но тренеры попросили это сделать, потому что впереди самая важная игра с финнами. Амбиции у меня большие. Хочется выиграть Лигу чемпионов с клубом и какой-нибудь трофей со сборной.
Источник — ТК Футбол
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