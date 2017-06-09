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Поль ПОГБА: «Моуриньо – экстремал, он заслуживает считаться особенным»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о своем наставнике

  • 09.06.2017 07:38
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ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
© ФК Манчестер Юнайтед. Поль Погба
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает главного тренера Жозе Моуриньо экстремалом. Француз рассказал об экстремальных вещах, которые делал Моуриньо.
 
«Он особенный, потому что он победитель. Иногда он делает некоторые экстремальные вещи. Например, в матче с «Челси» он изменил нашу тактическую схему непосредственно перед игрой. Мы никогда не наигрывали её, и это сработало. Это что-то особенное.
 
В своём первом сезоне Моуриньо завоевал с «МЮ» три трофея. Он заслуживает считаться особенным. Это тренер, который всегда тесно связан с игроками. Он всегда поддерживал и верил в меня», — сказал Погба.
 
Под руководством Жозе Моуриньо «Манчестер Юнайтед» завоевал Суперкубок Англии, Кубок лиги и трофей Лиги Европы.
 

Источник — Euro-football

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