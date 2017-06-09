Павел ЛУКЬЯНЧУК: «Получился хороший турнир в плане опыта»

Защитник киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Павел Лукьянчук после финального матча Мемориала Лобановского поделился впечатлениями от турнира:

- Получился хороший турнир, прежде всего, в плане опыта. Международные матчи всегда играются очень тяжело. Представляя сборную Украины на таком уровне, одновременно поднимаешь и свой уровень, и всего украинского футбола.

- Что говорил тренер перед финальным поединком?

- Нас не нужно заставлять играть за сборную – мы и сами прекрасно понимаем, насколько этот турнир важен для нас, тренеров и всей страны. Александр Борисович ничего нового нам не говорил, нужно было играть так же, как и в первой игре. Только обратил внимание на определенные нюансы, что-то добавил, что-то отбросил, а в остальном играем, как умеем, и как можем это делать.

- Насколько сложно сыграться и наладить игровые связи за такое короткое время?

- В этом плане, конечно, тяжело, поскольку в команде собираются ребята из разных клубов, некоторые из них даже играют за границей. У каждой команды своя философия игры, бывает, что в клубе акцентируют внимание на одном, в сборной приходится переключаться на другое. Но в этом и должен проявляться класс футболиста.

- В молодежной сборной все настолько отличается от молодежной команды «Динамо»?

- Свои нюансы есть, и они имеют влияние на игру.

- Учитывая, что вы – капитан, на вас была двойная ответственность?

- Капитанская повязка – это всегда ответственность. В каждой команде не один лидер, их несколько. И когда коллектив собирается перед матчем в так званный, энергетический круг, кто, что думает, может это сказать – никаких запретов.

- Что происходило в раздевалке после матча?

- Александр Борисович попрощался, пожелал хорошо провести отпуск. Также к нам зашел Григорий Суркис с первым вице-президентом, сказал, что мы были молодцы, но чего-то не хватило, пожелал нм удачи в дальнейшем.

- Вы уже решили, как проведете свой отпуск?

- Он будет длиться всего неделю, на это время полечу отдохнуть.