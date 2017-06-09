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Павел ЛУКЬЯНЧУК: «Получился хороший турнир в плане опыта»

Игрок молодежной сборной Украины - о выступлении команды на Мемориале Лобановского

  • 09.06.2017 07:26
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Защитник киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Павел Лукьянчук после финального матча Мемориала Лобановского поделился впечатлениями от турнира:
 
- Получился хороший турнир, прежде всего, в плане опыта. Международные матчи всегда играются очень тяжело. Представляя сборную Украины на таком уровне, одновременно поднимаешь и свой уровень, и всего украинского футбола.
 
- Что говорил тренер перед финальным поединком?
- Нас не нужно заставлять играть за сборную – мы и сами прекрасно понимаем, насколько этот турнир важен для нас, тренеров и всей страны. Александр Борисович ничего нового нам не  говорил, нужно было играть так же, как и в первой игре. Только обратил внимание на определенные нюансы, что-то добавил, что-то отбросил, а в остальном играем, как умеем, и как можем это делать.
 
- Насколько сложно сыграться и наладить игровые связи за такое короткое время?
- В этом плане, конечно, тяжело, поскольку в команде собираются ребята из разных клубов, некоторые из них даже играют за границей. У каждой команды своя философия игры, бывает, что в клубе акцентируют внимание на одном, в сборной приходится переключаться на другое. Но в этом и должен проявляться класс футболиста.
 
- В молодежной  сборной все настолько отличается от молодежной команды «Динамо»?
- Свои нюансы есть, и они имеют влияние на игру.
 
- Учитывая, что вы – капитан, на вас была двойная ответственность?
- Капитанская повязка – это всегда ответственность. В каждой команде не один лидер, их несколько. И когда коллектив собирается перед матчем в так званный, энергетический круг, кто, что думает, может это сказать – никаких запретов.
 
- Что происходило в раздевалке после матча?
- Александр Борисович попрощался, пожелал хорошо провести отпуск. Также к нам зашел Григорий Суркис с первым вице-президентом, сказал, что мы были молодцы, но чего-то не хватило, пожелал нм удачи в дальнейшем.
 
- Вы уже решили, как проведете свой отпуск?
- Он будет длиться всего неделю, на это время полечу отдохнуть.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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