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Диего Коста ведет переговоры с Миланом

Испанский футболист может перебраться в Италию

  • 08.06.2017 23:28
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ФК Челси. Диего Коста
© ФК Челси. Диего Коста
«Милан» начал переговоры касаемо трансфера испанца Диего Косты. Сегодня футболист «Челси» рассказал, что не входит в планы наставника «синих» Антонио Конте, так что игрок может подыскивать себе новый клуб. Футболист хотел бы вернуться в «Атлетико», однако он хочет играть, а «матрасники» из-за трансферного бана не могут регистрировать новых футболистов до января. «Милан» же может стать вариантом для форварда: «россо-нери» не входят в когорту сильнейших команд Европы на данный момент, однако хотят снова вернуться на вершину и активно усиливаюется перед стартом нового сезона. Приглашение же игрока вроде Косты может подтвердить амбиции клуба.
 
Напомним, в прошлом сезоне Диего забил 22 мяча за «Челси», в то время, как лучший бомбардир «Милана», Карло Бакка, отличился в Серии А всего 13 раз.
 

Источник — ТК Футбол

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